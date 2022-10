Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nassiger sollen von Windkraft profitieren

Ortschaftsrat: Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg beantwortet Bürgerfragen - Infoveranstaltung am 19. November

Wertheim 25.10.2022 - 11:43 Uhr 2 Min.

Neben dem bestehenden Windpark Höhefeld soll es auch in Wertheim wahrscheinlich künftig mehr Flächen für Windkraft geben. Interesse gibt es aktuell unter anderem an einer Fläche im Schenkenwald bei Nassig. Eine Entscheidung über weitere Windparkflächen ist aber noch nicht gefallen. Foto: Birger-Daniel Grein

Ortsvorsteher Volker Mohr berichtete in der Wildbachhalle über die neuen gesetzlichen Entwicklungen. Dazu bezog er sich auf die Gemeinderatssitzung vom September, in dem diese vorgestellt wurden. Er verwies besonders auf die Flächenziele. Für Baden-Württemberg gelte bis Ende 2027 sollen 1,1 Prozent und bis Ende 2032 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden. Um dies zu erreichen, sollen Genehmigungsverfahren verkürzt und die Schwelle für Genehmigungen gesenkt werden. Die Regionalverbände seien von der Landesregierung beauftragt worden, Wind-Vorrang-Flächen auszuweisen. Damit gelten die Flächenziele voraussichtlich für unsere Region für den Bereich des Regionalverbands Heilbronn-Franken. Weiter berichtete er zur Gesetzlage, würden die Flächenziele verfehlt, gelte die Privilegierung von Windenergieanlagen im gesamten Planungsraum. Dies bedeute, sie seien im gesamten Gebiet möglich, wenn keine anderen geschützten Belange, wie Schall- und Naturschutz dem entgegenstehen.

Anfrage aus dem Fürstenhaus

Daher sei es wichtig, das Thema aktiv anzugehen, um die planerische Steuerung der Standorte zu erhalten. Für den Bereich Nassig gebe es aktuell vom Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg Interesse an einem Windpark im Gewann »Schenkenwald« nördlich des Dorfs. Mohr betonte, es handele sich dabei lediglich um eine Anfrage. Windkraftanlagen seien in diesem Gebiet aktuell noch nicht zulässig. Ortschaftsrat Tilmann Kempf berichtete von der Exkursion zum Windpark »Bretzfeld-Obersulm«, an dem auch Vertreter des Nassiger Ortschaftsrats teilgenommen hatten.

Er verwies darauf, dass Wertheim gut für Windkraftflächen geeignet sei. Somit könne es sein, dass dort mehr als 1,8 Prozent der Flächen für Windenergie genutzt werden sollen.

Zur Meinung des gesamten Ortschaftsrats erklärte er, Windkraft auf Wertheimer Gemarkung werde vermutlich nicht zu verhindern sein. »Unser Ziel ist es, neue Flächen für Windkraft in Zusammenarbeit mit der Stadt klug festzulegen.« Wichtig seien, dass durch diese Einnahmen für die Kommune zum Beispiel durch Pacht oder Gewinnbeteiligungen entstehen. »Es soll möglichst viel Geld bei der Gemeinde und möglichst direkt beim Bürger ankommen.« Mohr betonte, der Ortschaftsrat sei hellwach am Verfahren zum Thema dran. Auf Nachfrage aus den Reihen der Bürger erklärte er, die Stadt habe sich noch nicht positioniert, welche Flächen für weitere Windkraft zum Tragen kommen soll. Bürger Axel Kempf erklärte, bei den Verhandlungen mit Investoren und Betreibern soll das Dorf profitieren. Als praktischen Vorschlag nannte er eine Stromanbindung des Westernfestgeländes, von dem alle profitieren würden.

Vier geplante Anlagen

An der Sitzung nahmen auch Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und der Leiter des fürstlichen Liegenschaftsamts, Artur Stang, teil. Der Erbprinz erklärte, man plane zusammen mit einem Investor und Betreiber sechs Anlagen der neuesten Generation im Schenkenwald, mit einer Nabenhöhe von je 240 Meter. Vier Anlagen sollen auf fürstlicher, zwei auf kommunaler Fläche entstehen. Auf Nachfrage der Bürger erklärte er, gemeinsam mit den beiden Wertheimer Banken wolle man eine finanzielle Beteiligung von Bürgern über die Investition in ein Nachrangdarlehen ermöglichen.

Eine weitere Bürgerfrage betraf den Rückbau der Anlagen nach deren Laufzeit. Der Erbprinz erklärte, die Anlagen hätten eine Laufzeit von 30 Jahren. Für die Sicherstellung des Rückbaus würde eine Rückbaubürgschaft geleistet. Abgetragen würden neben den Anlagen auch 2,50 Meter des Fundaments im Boden. Dieses soll insgesamt vier Meter tief sein. Laut Stang wird der Bereich mit Mutterboden verfüllt und neu bepflanzt.

Weiter lud der Erbprinz zu einer Informationsveranstaltung am Samstag, 19. November, im Gebiet der geplanten Windkraftflächen ein.

Auf weitere Nachfrage erklärte Mohr, für die Gemarkung Nassig gebe es aktuell keine bedeutenden Flächen für Freiflächen-Photovoltaik.

