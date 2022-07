Nassiger lehnen Windräder ab

Ortschaftsrat: Ortsvorsteher Volker Mohr wehrt sich gegen Eingriff im Schenkenwald - Strategiegruppe tagt bereits

Wertheim 28.07.2022 - 11:11 Uhr 1 Min.

Widerstand in Nassig: Die Bürger wollen keine Windräder im Kreuzwertheimer Schenkenwald. Zu einem solchen Landschaftsbild wie hier bei Höhefeld soll es mal nicht kommen. Foto (Archiv): Harald Schreiber

Nassigs Ortsvorsteher Volker Mohr hat am Mittwochabend alles getan, um die Bürger in Sachen der in Nassig ungeliebten »Windmühlen« zu beruhigen. Er räumte aber auch ein, dass die »große Politik« den Nassigern schon sehr bald einen empfindlichen Schlag in der Sache versetzen könnte.

Die aktuelle Weltpolitik beflügle die Windenergienutzung unerwartet, sagte Mohr. Das Kreuzwertheimer Fürstenhaus hatte im Januar in diesem Sinne einen neuen Vorstoß im Wertheimer Gemeinderat unternommen, um im Schenkenwald Windenergieanlagen der neuesten Generation aufzustellen (wir berichteten).

Schon vor zehn Jahren hatte das Fürstenhaus Ähnliches umsetzen wollen - damals allerdings waren die Anlagen noch deutlich kleiner. Gescheitert war das Projekt 2012 daran, dass der Schenkenwald, anders als Flächen in Höhefeld und Dertingen, nicht als Windvorrangfläche eingestuft worden war.

Planungstechnisch ruhe der Schenkenwald seither, betonte Mohr. Wenn man das ändern wolle, »dann ist unser Zutun dafür höchst notwendig«, sagte er. Wenn Stadt und Ortschaft es nicht wollten, dann werde nichts passieren, denn das Planungsrecht liege einzig bei der Stadt Wertheim. »Hier wird es nach derzeitiger Rechtslage gegen unseren Willen keine Anlagen geben«, so Mohr weiter.

Bald veränderte Rechtslage?

Bislang war es im Genehmigungsverfahren so, dass diverse Umweltschutzinteressen unumstößliche Ausschlusskriterien für den Bau von Windrädern mit sich gebracht haben. Diese gelten derzeit so auch noch für den Schenkenwald, der deswegen damals nicht als Vorrangfläche eingestuft worden war. Angesichts drohender Energieknappheit plant die Bundesregierung nun die Rechtslage anzupassen.

Schon nach der Sommerpause könnte es, laut Mohr, passieren, dass Berlin die Windenergie als »Gut nationaler Sicherheit« einstuft. Genau an diesem Punkt wäre dann die Planungshoheit der Stadt Wertheim am Ende.

Bei der Stadt Wertheim hat man bereits reagiert und eine Strategiegruppe in Sachen Wind gegründet, um angemessen auf mögliche Änderungen reagieren zu können. Diese Gruppe tagt bereits jetzt, erste Ergebnisse sollen im November den Ortsvorstehern vorgelegt werden. Mohr machte deutlich, dass er selbst einen Eingriff im Schenkenwald - auch die Stadt hält dort Flächen - strikt ablehne. Allein für die Zuwegungen zum Anlagenbau müssten erhebliche größere Flächen gerodet werden als bei vergleichbaren Projekten mit bislang kleineren Anlagentypen. »Allein das wäre schon ein riesiger Eingriff in die Natur«, sagte Mohr.

MICHAEL GERINGHOFF