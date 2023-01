Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nassiger Königsfete wieder ein Publikumsmagnet

Party: 600 Gäste tanzen und feiern in der Wildbachhalle

Wertheim 06.01.2023 - 14:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Nassiger Königsfete am Vorabend von Dreikönig war wieder ein Publikumsmagnet. Die Kultparty mit DJ Bambi war gleichzeitig die Premiere für die neue Wildbachhalle. Rund 600 Partygäste aller Altersklassen waren dabei.

Andreas Kempf, Vorstand Sport und Spielausschussvorsitzender beim SV Nassig, war kurz vor 22 Uhr noch leicht nervös, denn die Halle war nur halbvoll. Das sollte sich in den nächsten Stunden ändern, denn es bildeten sich lange Schlangen am Eingang. Die Gäste waren auch zwei Stunden später noch geduldig.

Unterdessen legte DJ Bambi alias Daniel Schwab aus Faulbach am Plattenteller los. Mit dabei war Danny Saunders, der seit Jahren die Anlage zur Verfügung stellt. Aus dem Nähkästchen konnte Jürgen Stahl reden. Er war einer der Protagonisten bei der ersten Königsfete 1994. "Das war damals 'ne Flatrate-Party. DJ war ein Spieler der ersten Mannschaft aus Richelbach, der Franz Schlegel."

Die erste Veranstaltung sei ein Reinfall gewesen, das habe aber keinen gestört. "Wir mussten halt damals tagelang den übriggebliebenen Leberkäse essen". Die Königsfete ist längst Kult und viele wollen dabei sein. Seit 1998 gehört der Wertheimer Danny Saunders nahezu nonstop dazu. Verändert habe sich das Ausgehverhalten der jungen Generation. Heute komme vor 22 Uhr kaum jemand zu einer Party, sagt Saunders: "Bei der Königsfete trifft man Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Wertheimer, die längst weggezogen sind, zu Weihnachten die Eltern hier besuchen und dann mal vorbei schauen".

DJ Bambi bringt, was den tanzwütigen Partygästen gefällt. Deutscher Hip Hop, Charthits, "was zum Mitgrölen", aber auch Hits der 1980er und 1990er Jahre, die neu gecovert wurden. Premiere war die 28. Königsfete für die Wertheimerin Silvia Sendelbach. "Ich bin das erste Mal hier mit meiner Tochter, damit sie keinen Muttizettel braucht, und einer Freundin aus Nassig. Klasse, was hier los ist. Eine schöne Party für alle Generationen", freute sich die 53-Jährige.

Damit die neue Halle nicht gleich komplett verdreckt wurde, gab sich der SV Nassig sich große Mühe und klebte die Wände mit Malerflies ab. Zudem wurden zur Schonung auch Teile des Hallenbodens abgeklebt. Rund 50 Helfer waren an dem Abend an den Theken und am Eintritt im Einsatz.

gher