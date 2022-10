Narren-Nachwuchs soll neue Gardekostüme mitbestimmen

Wettbewerb: Reicholzheimer Narren Club (RNC) sucht neues Design für mehr als elf Jahre alte Ausstattung - Kinderfasching am 18. November in der Asbachhalle

Wertheim 24.10.2022

Die Kindergarde des RNC Reicholzheim, hier bei ihrem Auftritt beim Kinderfasching 2022, soll neue Kostüme bekommen. Mit einem Designwettbewerb sollen die Kinder direkt an deren Gestaltung mitwirken. Foto: Birger-Daniel Grein

Sie müssen auch nicht beim RNC-Fasching aktiv sein, betonen Christine Schlör und Birgit Amend vom Kinderfaschingsteam im Gespräch mit unserem Medienhaus. Gesucht werden Ideen für die Gardekleider, gerne auch mit Accessoires, wie Hüten, Handschuhe und Stiefel. Diese können gezeichnet oder gemalt werden. Auch Verzierungen mit Glitzer, Stoffmuster und weitere Ideen seien möglich. Auch Kinder, die nicht so gut malen könnten, seien eingeladen, sich zu beteiligen. Es gehe um die kreativen Ideen, nicht um die perfekte Umsetzung, betonen beide.

Idee aus den Sommerferien

Die Idee für den Wettbewerb sei in den vergangenen Sommerferien entstanden. Aus dem spontanen Gedanken sei in Besprechungen dann das Konzept für den Wettbewerb geworden, so Schlör.

Die bisherigen Gardekostüme seien mehr als elf Jahre alt. Die Kinder der Kindergarde gehen in die 3. und 4. Klasse. In jedem Jahr würden die Kleider an die jeweiligen Kinder angepasst. Dadurch würden diese auch eher verschleißen als die Kleider der erwachsenen Garde. Die Kinder und ihr Geschmack hätten sich seit der Kreation der alten Kostüme verändert, daher wolle man ein neues Design. Es sei toll, wenn die Kinder bei der Gestaltung mitarbeiten, betonen beide. Es sporne den Nachwuchs an, wenn er sich selbst einbringen und kreativ sein dürfe. »Wichtig sei, dass das neue Design der Kostüme auch den Vorstellungen der Kinder entspreche.

Das Kinderfaschingsteam will sich alle eingereichten Ideen genau anschauen. Bei der Auswahl für die Gestaltung beziehe man auch erfahrene Gardemitglieder mit ein. Diese hätten Ahnung davon, wie ein Stoff falle und sich in der Tanzbewegung verhalte. Die Kinder und Jugendlichen könnten unterstützen und seien neutraler als Eltern. Außerdem seien sie jünger und würden damit den Zeitgeist genau kennen, der bei den Kindern gefragt sei. Für das Kostüm könne man auch Ideen aus mehreren Einreichungen kombinieren, betonen die Organisatorinnen. Für das Schneidern der neuen Kleider suche man anschließend eine passende Schneiderin. Auch die werde bei der Auswahl noch ein Wörtchen mitreden dürfen.

Bis 11.11. um 11.11 Uhr

Jeder, der eine Idee einreicht, bekommt vom RNC ein Dankeschön. Es zählten die Ideen und dass sich jemand Gedanken und Arbeit mache, betonen Schlör und Amend. Einige Vorschläge sind bereits eingegangen. Die beiden Faschingsaktiven freuen sich über viele weitere Kinder und Jugendliche. Die Ideen können faschingstypisch bis 11. November um 11.11 Uhr in Reicholzheim bei Christina Schlör, Geißbergstraße 6b oder Birgit Amend, Am Felder 7, abgegeben werden.

Wichtig ist, darauf den Namen und die Klasse des Kindes oder Jugendlichen zu notieren. Und schließlich laden beide die Kinder zur Kinderfaschingseröffnung am 18. November von 15 bis 17 Uhr in die Asbachhalle Reicholzheim ein.

