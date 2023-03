Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nahwärmenetz: Diskussion mit Höhefeldern

Stadtwerke: Infoabend am Montag im Bürgerhaus

Wertheim 03.03.2023 - 11:53 Uhr < 1 Min.

Am kommenden Montag, 6. März, zeigen die Stadtwerke im Beisein von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Ortsvorsteher Christian Stemmler die Möglichkeiten der ökologischen Versorgungsvariante für Höhefeld auf und treten mit den Bürgern in den Dialog. Beginn ist der Ankündigung zufolge um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Anschluss in Planung

In Nassig und Waldenhausen konnte in den vergangenen Jahren bereits ein Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut und weiterentwickelt werden. Auch für die Ortschaft Höhefeld ist der Anschluss in Planung.

Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier und Projektleiter Stefan Wolf stellen am Montag das Nahwärmekonzept für Höhefeld vor. Bezirksschornsteinfeger und Energieberater Lars Ederer präsentiert die Fördermöglichkeiten. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

