Närrische Weiterbildung in Reicholzheim

Zwei No­bel­p­reis­trä­ger, tan­zen­de Po­li­zis­ten, crin­ge Schü­ler und Leh­rer, sin­gen­de Pi­lo­ten, He­xen, Cheer­lee­der: Das al­les und noch viel mehr gab es am Sams­ta­g­a­bend auf der Büh­ne des Rei­c­holz­hei­mer Nar­ren­clubs (RNC) zu be­wun­dern. In der "Lach- und Spaß­schu­le" zeig­ten sich die Ak­ti­ven bes­tens vor­be­rei­tet - und ver­setz­ten vie­le ih­rer Gäs­te dank im­po­san­ter Ku­lis­se, Schul­hef­ten und na­tur­wis­sen­schaft­li­chen For­meln in die Schul­zeit zu­rück.