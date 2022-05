Nächster Schritt beim Industriegebiet

Reinhardshof: Planungen leicht modifiziert

Wertheim 10.05.2022 - 14:41 Uhr 1 Min.

Frei für weitere Planungen: Der Abschnitt 6 im Gewerbegebiet Reinhardshof soll als Industriegebiet entwickelt werden. Der Gemeinderat hat das weitere Verfahren auf den Weg gebracht.

Ursprünglich sollte das Gebiet bis vor fünf Jahren in großen Abschnitten erweitert werden, doch insbesondere Naturschützer stellten sich quer und sammelten Tausende Unterschriften. Das Thema prägte auch den Oberbürgermeister- und Kommunalwahlkampf 2019. Nach einem Mediationsverfahren setzten sich Verwaltung, Kommunalpolitik, Industrie und Naturschützer an einen Tisch. Beschlossen wurde schließlich im Gemeinderat, das Gebiet in kleineren Abschnitten zu entwickeln, einige ganz aus der Planung zu nehmen und andere zurückzuhalten, am andernorts nach Alternativen zu suchen.

Neue Straße nötig

Einer dieser Abschnitte befindet sich im Südwesten des Areals. Die Stadt hat in der ausführlichen Sitzungsvorlage den gesamten Vorgang erklärt. Eine vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit ist bereits erfolgt, vor einer förmlichen Beteiligung soll mit einem Beschluss Rechtssicherheit hergestellt werden. Danach wird die Planung für diese Teilfläche modifiziert, eine neue Stichstraße von der Gyula-Horn-Straße aus soll die dortigen Grundstücke anbinden. Für die in diesem Industriegebiet bauenden Unternehmen gebe es auch neue Auflagen wie eine Photovoltaik-Pflicht sowie einen erhöhten Anteil an Dachbegrünung, erläuterte Stefanie Leuchs vom städtischen Bauamt. Das Gebiet wächst außerdem minimal von 12,4 auf 13 Hektar. Die Umplanungen waren auch dadurch nötig geworden, dass eine umstrittene Erschließungsstraße zwischen Vockenrot und Reinhardshof nicht gebaut wird.

Richard Diehm (Grüne) kündigte an, seine Zustimmung zu versagen: »Ein Industriegebiet bringt ganz andere Belastungen als ein Gewerbegebiet«, erklärte er. »Für mich ist das grundsätzlich der falsche Standort, deshalb: Nein.« Auch Ingo Ortel (SPD) fürchtete eine steigende Verkehrsbelastung. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zeigte sich über Diehms Aussage verwundert, habe man doch beim Runden Tisch alles besprochen, und nun drehe sich die Debatte im Kreis. Axel Wältz (CDU) warf Diehm mangelnde Verlässlichkeit vor: »Die Haltung ändert sich in Monaten.«

Der Rat beschloss gegen eine Gegenstimme und eine Enthaltung, den entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen und die Unterlagen entsprechend der geplanten Änderungen zu überarbeiten und der Öffentlichkeit zur Beteiligung vorzulegen.

