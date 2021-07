Nächster Bauabschnitt an L 508 startet

Sanierung: Landesstraße bleibt weiter voll gesperrt

Wertheim 25.07.2021

Das Regierungspräsidium Stuttgart als Bauherr lässt auf dem auch als Landesstraße 508 bezeichneten Verkehrsweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Wartberg die Fahrbahn sanieren. Die Vollsperrung ist bis Ende August geplant.

»Da der rund 1,6 Kilometer lange Abschnitt in vielen Bereichen Verdrückungen, Spurrinnen und Risse aufweist, wird die Fahrbahndecke erneuert«, heißt es in einer Ankündigung. Dabei werden auch die Haltestellen des Nahverkehrs umgebaut. Das Regierungspräsidium plant mit einer Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 27. August.

Umleitungen gelten weiterhin

Die Verkehrsteilnehmer zwischen Hardheim/Külsheim und Wertheim werden weiterhin über die bestehende ausgeschilderte Umleitungsstrecke geführt. Der Verkehr von Vockenrot kommend wird am Wartberg über den Berliner Ring - Bestenheider Höhenweg - L 2310 Bestenheid - Bestenheider Landstraße - L 508 Bismarckstraße und Bahnhofstraße geführt. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt analog. Das Land investiert mit der Maßnahme rund eine halbe Million Euro in die Erhaltung der Infrastruktur.

Haltestellen abgeschnitten

Auswirkungen haben die Arbeiten laut Stadtverwaltung auch auf die Buslinien 971, 975 und 977: Die Haltestellen »Frankenplatz« (Wartberg), sowie »Burgblick«, »Gemeinschaftsschule«, »Gymnasium« und »Rettungswache« (alle Kernstadt) können während der Vollsperrung nicht bedient werden. Für die Stadtbuslinie 975 Wertheim -Wartberg - Reinhardshof - Vockenrot und zurück gilt ein Umleitungsfahrplan. Daher können die Anschlüsse nicht sichergestellt werden, Verspätungen sind möglich.

scm