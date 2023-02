Nächstenliebe braucht auch im Main-Tauber-Kreis Kraft und Hilfe

Sozialverband: Rückblick und Ausblick des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim - 3. VdK-Gesundheitstage vom 13. bis 14. Mai in Grünsfeld

Der VdK-Kreisverbandsvorsitzende Kurt Weiland setzt sich verstärkt für die Kampagne "Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung" des VdK-Bundesverbands ein, die unter anderem auch Hauptthema der 3. Gesundheitstage des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim vom 13. bis 14. Mai in Grünsfeld sein werden. Foto: Peter D. Wagner

Der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim erstreckt sich im Nordteil des Main-Tauber-Kreises von Lauda-Königshofen über die Räume Tauberbischofsheim und Wertheim bis nach Freudenberg am Main.

Festschrift wird erstellt

Es werde eine Festschrift erstellt und bei den Gesundheitstagen herausgegeben sowie eine Jubiläumsfeier für geladene Gäste veranstaltet, so die Mitteilung.

Die 3. Gesundheitstage des VdK-KV Tauberbischofsheim in und neben der Stadthalle Grünsfeld stehen unter dem Motto »Nächstenpflege - Chancen und Herausforderungen in der Zukunft«. Dazu werden zu Themen, wie etwa Pflege, Barrierefreiheit, Rente, Reha und Soziales eine Ausstellung sowie viele interessante und informative Fachvorträge präsentiert. Ein Rahmenprogramm mit zahlreichen und teils renommierten Musikgästen sowie eine Bewirtung mit vielfältigen Angeboten runden die Gesundheitstage ebenso wieder sowohl kulturell unterhaltsam als auch kulinarisch ab, heißt es weiter.

Rückwirkend können der VdK-KV Tauberbischofsheim und dessen Vorsitzender Kurt Weiland auf ein nach der Pandemie erfolgreiches Jahr blicken. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stand die Kampagne des VdK-Bundesverbands unter dem Motto »Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung«, in die sich auch der KV Tauberbischofsheim mit einem zu dieser Thematik neu gegründeten Arbeitskreis eingebracht habe.

Anlässlich einer vom VdK-Bundesverband deutschlandweit organisierten Studie und deren Ergebnisse veranstaltete der hiesige KV im September eine Gesprächs- und Diskussionsrunde in Königshofen, um sowohl die Problematik als auch die Herausforderungen und künftige Chancen der Nächstenpflege zu erläutern, heißt es weiter.

Teilnehmer bei dieser Podiumsdiskussion oder weiteren persönlichen Gesprächsrunden in der Tauberbischofsheimer KV-Geschäftsstelle waren unter anderem MdB Nina Warken (Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), MdL Professor Wolfgang Reinhart (Landtagsvizepräsident und CDU-Kreistagsabgeordneter), Christoph Schauder (Landrat Main-Tauber-Kreis), Elisabeth Krug (Kreissozialdezernentin) sowie Ronny Hübsch (Geschäftsführer VdK-Bezirksverband Nordbaden).

»Wunsch und Wirklichkeit in der häuslichen Pflege gehen oft weit auseinander. Wie sich die Pflege zuhause gestaltet und woran es konkret mangelt, wissen zumeist nur die Betroffenen und deren engste Angehörige selbst«, fassten die Teilnehmer und Kurt Weiland die Ergebnisse dieser Diskussionen zusammen.

Oft auch finanzielle Belastung

»Seine Nächsten zuhause zu pflegen, ist erfüllend, bringt einen aber auch oft körperlich, seelisch und finanziell an die eigenen Grenzen. Mehr Unterstützungsangebote für die Pflegenden, mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen, mehr Hilfe im Haushalt und bei der Betreuung sowie mehr Rente«, lauten wesentliche Forderungen des Sozialverbandes VdK Deutschland inklusive des KV Tauberbischofsheim und dessen Arbeitskreises. Eine bereits im Februar gestartete Aktion war der Aufruf des KV, angesichts des Kriegs in der Ukraine, von dort Flüchtende oder Vertriebene zu unterstützen und zu betreuen sowie gegebenenfalls bei sich aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund reiste Kurt Weiland extra nach Berlin, um sich ein Bild von der dort ankommenden Flüchtlingswelle zu machen.

Erneut sehr erfreulich entwickelt habe sich die Mitgliederzahl des VdK-Kreisverbands, die im Herbst 2022 die 6000er-Marke überschritten hat. »Der VdK ist für alle Menschen jeglichen Alters von Jung bis Alt da«, hebt der KV-Vorsitzende in diesem Kontext hervor. »Der VdK ist nicht nur der größte Sozialverband in Deutschland und im Main-Tauber-Kreis, sondern auch ein moderner Dienstleister mit vielfältigen und umfassenden Serviceangeboten«, erklärt Weiland. Eine wesentliche Rolle bei den Aufgaben spielen Beratungen und Unterstützungen für Hilfesuchende in Sozialrechtsfragen. Dabei ist beim KV Tauberbischofsheim seit 2021 ein Anstieg von rund zehn Prozent festzustellen. 2022 gab es 1606 Beratungen oder Besucher, 884 Fälle wurden bearbeitet, von denen fast 42 Prozent erfolgreich durchgesetzt werden sowie insgesamt über 660.000 Euro für die betroffenen Mitglieder hereingeholt werden konnten, so die Mitteilung.

Unterstützung seit 1. Januar

Dafür zuständig waren bislang die beiden Rechtsreferentenkräfte Olga Klein und Albrecht Zentgraf, zudem ergänzt seit 1. Januar Dirk Wenz das regionale Sozialrechtsteam.

Themenfelder sind zum Beispiel das Durchsetzen einer Erwerbsminderungsrente oder Hilfsmittelfinanzierung, die Höherstufung eines Behinderungs- oder Pflegegrads sowie die Aufstockung von Renten. Ein informelles und beratendes Erstgespräch ist für alle Ratsuchenden - also auch für Nichtmitglieder - kostenfrei, allerdings ist für weitere Beratungsgespräche oder das Einlegen von Rechtsmitteln eine VdK-Mitgliedschaft Voraussetzung, wobei der Eintritt für bis dato Nichtmitglieder zu diesem Zeitpunkt noch möglich ist.

Zusätzlich bietet der VdK-Landesverband Baden-Württemberg 45 Videos über Rechte gegenüber den gesetzlichen Sozialversicherungen (https://www.vdk.de/permalink/80765) sowie als Podcasts abrufbar Experteninterviews zu gesundheitsrechtlichen, medizinischen oder psychosozialen Angelegenheiten (https://www.vdk.de/permalink/80766), heißt es abschließend.

