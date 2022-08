Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nachwuchskünstler probieren Malerei und Bildhauerei aus

Kunstworkshop: Kursleiter Gunter Schmidt von der Kreativität der jugendlichen Teilnehmer fasziniert

WERTHEIM-BRONNBACH 12.08.2022 - 12:24 Uhr 2 Min.

Wie man mit Easy Print professionell druckt, zeigt hier der Kursleiter Gunter Schmidt den jungen Kurseilnehmern. Im Freien arbeitet die Specksteingruppe und bearbeitet mit Hammer, Messer und Säge den vergleichsweise weichen Stein. Foto: Peter Riffenach

Die zwischen 9 und 16 Jahre alten Nachwuchskünstler probierten sich von Montag bis Mittwoch in Malerei, Druckkunst und Bildhauerei mit Speckstein.

Zwei Gruppen arbeiten in der zweiten Etage des Prälatenbaus, wo in den Räumen seit über 20 Jahren die unterschiedlichsten Kunstworkshops stattfinden, die hauptsächlich von dem vielfach preisgekrönten Künstler und pensionierten Lehrer Gunter Schmidt organisiert werden.

Auch für Ungeübte

Der 72-Jährige bringt seinen jungen Schülern dieses Jahr das Prinzip des Hochdrucks näher. »Mit 'Easy-Print' können auch Ungeübte arbeiten und sehr gute Ergebnisse erzielen«, beschreibt er das System, das auf eine Idee von Hermann Oberhofer aus Randersacker zurückgeht. Der Künstler leitet auf der gleichen Etage den Holzschnittkurs in der Sommerakademie und stattet zwischendurch den jungen Künstlern einen Besuch ab und zeigt sich begeistert von der Kreativität der Teilnehmer.

Die zehnjährige Tamara will zunächst einen Vogel darstellen und hat bei ihrem ersten Versuch etwas Schwierigkeiten sich vorzustellen was weggeschnitten und was stehenbleiben muss, um das beste Druckergebnis zu erzielen. »Es ist wichtig, dass man beim Arbeiten umdenkt«, erklärt Schmidt und lobt die grafisch gestaltete Druckplatte der 15-jährigen Senia. »Die altersmäßige Heterogenität der Gruppen ist nicht immer einfach, aber auch sehr spannend, weil die Teilnehmer sich unterstützen und voneinander lernen«, berichtet Schmidt.

Am Tisch nebenan wird unter der Anleitung von Herta Beierstettel, der Partnerin von Schmidt, mit Acrylfarbe gearbeitet. »Ich bin kurzfristig eingesprungen für den erkrankten Bernd Schepermann, der eigentlich diesen Kurs leiten sollte«, erzählt Beierstettel. Zunächst werden die Malbögen farblich grundiert und anschließend mit grafischen Elementen bemalt. »Den richtigen Effekt erzielen wir erst, wenn wir die Bögen entweder zu Schachteln oder zu Briefumschlägen falten«, erklärt die Kursleiterin.

»Es ist richtig interessant, an drei Tagen verschiedene Kunstformen kennenzulernen und mit anderen zusammen zu arbeiten«, sagt die 14-jährige Milla, die gemeinsam mit ihrer Schwester Muriel (13) bereits zum dritten Mal dabei ist. »Am besten haben mir das Drucken und die Arbeit mit Speckstein gefallen. Malen mag ich nicht so gern, weil ich lieber zeichne«, berichtet die Ältere, die besonders stolz auf die Skyline von New York ist, die sie mit Easy Print hergestellt hat.

Auf der Streuobstwiese unterhalb des Klosterweinbergs arbeitet die Specksteingruppe. Unter der Anleitung von Rudi Neugebauer, der seit mehr als 20 Jahren im Alten Rathaus von Lauda die freie Malschule Palette betreibt, gestalten die Jugendlichen aus dem vergleichsweise weichen Material Schmuckstücke, Herzen oder Tierdarstellungen. »Besonders gefällt mir, dass man den Stein sehr einfach mit Messern, Feilen und Schleifpapier bearbeiten kann«, sagt die 15-jährige Vanessa, die Kunst bereits als Prüfungsfach gewählt hat und sich freut, dass es Kurse auch außerhalb der Schule gibt.

»Die Teilnehmer sind unglaublich fleißig und konzentriert bei der Sache«, schwärmt Schmidt und weist darauf hin, dass die Prassek-Stiftung wieder hilft, die Finanzierungslücke zwischen den Elternbeiträgen und den tatsächlichen Kosten zu schließen. »Zudem können wir durch den Zuschuss jedem Teilnehmer ein Mittagessen bieten«, freut er sich.

