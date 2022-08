Spessart-Touristen ist Nachhaltigkeit kaum wichtig

Rund um Wertheim selten Interesse

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 17.08.2022 - 13:42 Uhr 3 Min.

Nachhaltigkeit? Touristen in der Region, wie diese Radfahrer auf der Taubertalstraße, achten eher weniger darauf. Die Regionalität der Produkte ist ihnen allerdings nach wie vor wichtig. Dennoch glaubt Christine Förster, Geschäftsführerin von der Tourismus-Region Wertheim, dass das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung zunehmen wird. ⋌Foto (Archiv): Peter Frischmuth/argus.

Von einer wahren Siegelflut ist in einem Beitrag des Bayerischen Fernsehens die Rede. Die Autoren kamen bereits 2018 zu dem Schluss, dass drei Siegel empfehlenswert seien: Green Globe, Tour Cert und Viabono (siehe Hintergrund: »Zertifikate für Nachhaltigkeit im Tourismus«).

Detaillierte Informationen finden sich im Reiseportal »Fairweg«. Die Betreiber haben sich die Mühe gemacht, insgesamt 17 Labels vorzustellen und zu vergleichen.

Weiter vorantreiben

Michael Seiterle vom Tourismusverband Spessart-Mainland stellt fest, dass Nachhaltigkeit momentan selten bis nie nachgefragt wird. Dennoch hat sich der Verband auf die Fahnen geschrieben, die Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben.

Um den Schutz von Ressourcen und den Erhalt der Kulturlandschaften gehe es, wenn man langfristig erfolgreich Tourismus betreiben wolle, so der Fachmann. Einige Häuser haben Zertifizierungen, aber einen speziellen Katalog dazu gebe es nicht. Dazu sei der Begriff nicht eindeutig definierbar. Es werde auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Faktoren geachtet, der Verband selbst hat das Tour Cert-Siegel, erläutert der Geschäftsführer.

Kurze Wege bei der Anreise aus dem eigenen Land seien per se schon besser, als mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. Regionale Küche mit regionalen Produkten finde sich bereits häufig. Besonders liegt Seiterle die soziale Teilhabe am Herzen, die beispielsweise durch vier barrierefreie Erlebniswege im Spessart möglich ist.

Vielschichtiges Thema

Auch beim Tourismusverband Liebliches Taubertal gibt es keine konkrete Nachfrage bezüglich Nachhaltigkeit, wie Aylin Wahl vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis mitteilt. Nachhaltigkeit sei ein vielschichtiges Thema, da ist sie mit Michael Seiterle einer Meinung. Eher gehe es im Taubertal um Regionalität, speziell um Direktvermarkter oder Betriebe, die regionale Produkte verwendeten.

Hinweis auf Bio-Musterregion

Der Kreis sei Bio-Musterregion, auch Winzer und Brauereien seien zu finden. Auch saisonale und regionale Speisekarten würden angeboten. Die Sprecherin weist auf die Radpauschalen hin, viele Rad- und Wandertouren und die Möglichkeit, mit dem ÖPNV anzureisen.

Auch seien Betriebe mit einem geprüften Umweltmanagement zur Abfallvermeidung und mit Maßnahmen zur Wassereinsparung am Start.

Fehlanzeige im Moment auch bei der Tourismus-Region Wertheim. Geschäftsführerin Christiane Förster kann bezüglich Unterkünften kein Interesse an Nachhaltigkeit feststellen, eher in Bezug auf Verkehrsmittel. Eine Anreise mit dem ÖPNV oder dessen Nutzung vor Ort würden häufiger nachgefragt. Gäste, die schon vor Ort sind, fragten nach regionalen oder Bio-Produkten. »Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung zunehmen wird«, so Förster.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), einer der größten Umweltverbände, tritt seit mehr als 45 Jahren für Natur- und Umweltschutz ein. Carina Rau ist Vorstandsmitglied im Kreisverband Stuttgart und ehrenamtlich tätig.

Grundsätzlich sei die Wahl des Transportmittels beim Start in den Urlaub schon entscheidend, so Rau. »Flugscham« lasse Flüge vermeiden, auch mit Zug oder Bus komme man an interessante Destinationen. Müsse es das Auto sein, dann könne man alle Plätze besetzen, und wenn es aus lauter Fernweh unbedingt eine Flugreise sein müsse, dann nur alle drei bis fünf Jahre. Sie selbst habe gar kein Auto, so die 29-Jährige. Sie hat das »Forum anders reisen« für sich entdeckt. Die zertifizierten Unterkünfte finden sich vor allem in Reiseregionen, die auch ohne Privatauto und ohne zu fliegen erreichbar sind. Mit dem Öko-Label »Blaue Schwalbe« hat Rau gute Erfahrungen gemacht. Lokal konsumieren und sich mit dem Urlaubsort auseinandersetzen, sei wichtig.

Bewusstseinsänderung

Auch für Mitarbeitende müsse die Unterkunft sozial verträglich sein. Der Tourismus steige nach wie vor, aber das Bewusstsein ändere sich allmählich.

Eine Glasflasche zum wieder Befüllen auf dem Zimmer, kostenlose Abholung vom nächsten Bahnhof, zehn Prozent Rabatt bei Anreise mit dem ÖPNV, Verwendung der Kurtaxe auch für den Klimaschutz - das seien erfolgversprechende kleine Schritte.

Und dass man seinen notwendigen Müll wieder mit nach Hause nehme, sei selbstverständlich. »Leave nothing but memories«, sagt Carina Rau.

Genau informieren

Will man nachhaltig Urlaub machen, muss man sich genau informieren und ausgiebig recherchieren. Die verschiedenen Labels bewerten unterschiedliche Eigenschaften. Sogar über Baubiologie und verwendete Materialien kann man Details herausfinden. Auch über Wasser- und Energieverbrauch sowie die Häufigkeit von Putzen und Wäschewechseln. Da sollte man nach den Kriterien schauen, die einem besonders wichtig sind. Eine Mail oder ein Anruf bei den Anbietern kann Fragen klären, auch in Foren findet man oft brauchbare Tipps. Letztlich wird die Praxis zeigen, ob die Erwartungen erfüllt wurden.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Zertifikate für Nachhaltigkeit im Tourismus Der Begriff "Nachhaltigkeit" kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Dem Wald soll nur so viel Holz entnommen werden, wie auch nachwachsen kann. Auf die Gesellschaft übertragen bedeutet das: Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und nicht den nachfolgenden Generationen aufbürden. Im Rahmen der Agenda 2030 für nach­haltige Ent­wicklung einigten sich die Vereinten Nationen bereits 2015 auf 17 Ziele. Sie stellen die Zusammenhänge von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten für eine zukunftsfähige globale Entwicklung parallel und gleichgewichtet zueinander dar. Über 50 verschiedene Labels und Zertifikate finden sich aktuell im Tourismusbereich. Oft werden spezielle Interessensgruppen angesprochen, wie Wanderer ("Wanderbares Deutschland") oder Radfahrer ("Bett und Bike"). Was Nachhaltigkeit angeht, so stellen wir hier die drei am häufigsten vertretenen Zertifikate vor. Green Globe Zertifikat: 66 Betriebe von weltweit 500 finden sich aktuell in Deutschland. 40 Pflichtkriterien aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Kultur sind zu erfüllen. Die letzten Ergebnisse müssen jährlich verbessert werden. Die Prüfung erfolgt vor Ort. Tour Cert: Tor Cert führt momentan zwar nur vier deutsche Betriebe von weltweit 400 an, ist für Neueinsteiger sicher interessant. Es werden Beratungen und Trainings zum Thema nachhaltiger Tourismus angeboten. Nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaftsweise werden angestrebt. Die Prüfung der Nachhaltigkeit erfolgt in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Viabono: Viabono gibt es nur in Deutschland. Es werden 89 ausgezeichnete Betriebe genannt. Kernthemen sind unterdurchschnittlicher Energieverbrauch und ein regionaler und möglichst ökologischer Lebensmitteleinkauf. Die Prüfung erfolgt schriftlich, Stichproben werden vor Ort vorgenommen. (pefs) Quelle: Reiseportal "Fairweg": https://fairweg.de/