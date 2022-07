Nachhaltigkeit als Chance und Verpflichtung

Volksbank Main-Tauber: Wahlen und Ehrungen in der Vertreterversammlung in Weikersheim - Neues und modernes Format gewählt

Der Vorstand der Volksbank Main-Tauber mit Geehrten und Verabschiedeten (von links): Dirk Schlenker (Vorstand), Jürgen Fricke (ehemaliger Vorstand), Günter Tretter (Ex- Aufsichtsrat), Robert Haas (ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Franz Wick, Ulrich Wolfarth (beide ehemalige Aufsichtsräte), Nick Schuppert (Bürgermeister Stadt Weikersheim), Bernd Kober (Aufsichtsratsvorsitzender) und Michael Schneider (Vorstandsvorsitzender). Foto: Peter D. Wagner

»Eine Vertreterversammlung in einem neuen, modernen Format«, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Kober, der die Veranstaltung leitete.

Beispielsweise konnten sich alle erstmalig online über einen Link oder QR-Code anmelden. »Die Volksbank ist ein zuverlässiger und treuer Kooperationspartner, der uns mittlerweile schon seit mehreren Jahrzehnten in tiefer Verbundenheit zur Seite steht«, hob Nick Schuppert, Bürgermeister der Stadt Weikersheim, hervor. »Sie haben die Stadt Weikersheim immer wieder mit praxisnahen und zielorientierten Lösungen sehr wertvoll unterstützt«.

Besondere Herausforderungen

Neben der Globalisierung, Digitalisierung und der Pandemie nannte Vorstandsvorsitzender Michael Schneider im Namen der beiden Mitvorsitzenden Jürgen Fricke und Dirk Schlenker besonders auch die steigenden Lebenshaltungskosten, Inflationsraten und Zinsen beispielsweise bei Baudarlehen sowie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen wie etwa Materiallieferengpässe als ganz besondere Herausforderungen.

»Wir wissen nicht, was uns in den nächsten Jahren bei den Zins- und Wirtschaftsentwicklungen erwartet«, räumte Schneider ein. Das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft sei sowohl Chance als auch zugleich Verpflichtung und spiele für die Volksbank Main-Tauber künftig eine noch bedeutsamere Rolle, ebenso die CO2- und Klimaneutralität, kündigte der Vorstandsvorsitzende an.

Aufsichtsratswahlen

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind Franz Wick (Niederstetten) und Ulrich Wolfarth (Weikersheim). Unter der Wahlleitung des Weikersheimers Bürgermeisters in das Aufsichtsratsgremium wieder bestimmt wurden nach Ablauf ihrer turnusgemäß dreijährigen Amtsperiode Elmar Burger (Boxberg), Laura Coskun-Clärding (Wertheim), Bernd Kober (Wertheim) und Klaus Landeck (Altertheim).

Ehrungen

Ehrungen erhielten Jürgen Fricke (Vorsitzender seit der Fusion mit der Volksbank Vorbach-Tauber im Januar 2021) sowie Ulrich Wolfarth und Franz Wick (beide Aufsichtsräte seit Fusion im Januar 2021). Die Ehrungen erfolgten durch Karl-Heinz Krauß, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Prüfungsgruppenleiter des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands vorgenommen.

Verabschiedungen

In der Sitzung hat Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Kober außerdem Robert Haas (stellvertretender Vorstandsvorsitzender bis 31. Dezember 2021) und Günter Tretter (Aufsichtsrat bis 31. Dezember 2021) verabschiedet.

Weitere Tagesordnungspunkte in der Versammlung waren unter anderem ein Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrats, die Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember.2021, die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung sowie außerdem eine Änderung der Satzung und der Wahlordnung.

Musikalisch umrahmt wurde die Vertreterversammlung von Victoria Pohl aus Nürnberg am Klavier.

Hintergrund Zahlen und Fakten: Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Main-Tauber Die Bilanzsumme der Volksbank Main-Tauber betrug zum 31.12.2021 rund 2.905 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Steigerung von 7,67 Prozent im Vergleich zu 2020 (2.698 Millionen Euro). Das betreute Kundengesamtvolumen stieg von 5.238 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 5.555 Millionen Euro in 2020 und bis Ende 2021 auf 5.984 Millionen Euro an. Das Kundenkreditvolumen wuchs im selben Zeitraum von 2,022 Millionen Euro (2019) um 6,63 Prozent auf 2.156 Millionen Euro (2020) sowie um 8,30 Prozent auf 2.335 Millionen Euro (2021). Das Kundenanlagevolumen vergrößerte sich von 3.216 Millionen Euro (2019) um 5,69 Prozent auf 3.339 Millionen Euro (2020) und um 7,35 Prozent auf 3.649 Millionen Euro (2021). Der Bilanzgewinn belief sich 2021 auf knapp 3.318.000 Euro (2020: 3.603.000 Euro). Die Dividendenausschüttung beträgt drei Prozent und insgesamt etwas mehr als 792.000 Euro. Derzeit zählt die Volksbank Main-Tauber 47.817 Mitglieder, etwa 85.000 Kunden sowie 433 Mitarbeitende, darunter 22 Auszubildende, in insgesamt 34 Bankstellen hauptsächlich im Main-Tauber-Kreis sowie zudem im Landkreis Main-Spessart (Kreuzwertheim) und im Landkreis Würzburg (Oberaltertheim). In 36.316 Beratungsgesprächen wurden Kunden zur Erreichung persönlicher Ziele und Wünsche unterstützt. Über 203.500 Euro Spenden verteilte die Volksbank Main-Tauber im vergangenen Jahr zur Förderung von Vereinen, Organisationen und des Ehrenamtes. (pdwa)