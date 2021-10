Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nachhaltiges Zentrum im neuen Bildungscampus

Einweihung: Werbacher Schule und ihr Umfeld ist ein Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg

Werbach 15.10.2021

Das stolze Schiff "Welzmeralda" ist nur ein kleiner Teil des neuen Werbacher Bildungscampus, den das Land Baden-Württemberg als einen der wichtigen schulischen Modellstandorte nennt.

Seit dem Jahr 2012 arbeiten die Werbacher an der Verwirklichung ihres Bildungscampus, der weit mehr umfasst als lediglich die jetzt offiziell in Dienst gestellte Ganztagesschule. Zum Campus gehört ein Mehrgenerationenbereich, eine Kreativwerkstatt. Der neue Kindergarten ist auf dem Gelände und auch die Werbacher Musikschule. Alles zusammen macht das ein ziemlich strammes Paket aus, dass immerhin so bemerkenswert ist, dass auch das Land Baden-Württemberg den Campus als eine von 20 Modellschulen im ländlichen Raum einstuft.

Auf das Leben vorbereiten

Es sei eine der größten Aufgaben, die Kinder zu fördern und auf das Leben vorzubereiten, seine Gemeinde werde großer politischer Verantwortung gerecht, sagt Dürr dann auch. Es gehe darum, den Eltern und deren Kindern ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen und mit dem Ganztagsschulangebot gleichzeitig fördernde Unterstützung anzubieten. Immerhin drei Viertel der Kinder nutzen das ihnen gemachte Ganztagesangebot mitsamt Schulverpflegung und nachmittäglicher Betreuung.

Sehr glücklich zeigte sich auch die Schulleiterin Ulrike Münkel. Sie hatte ausdrücklichen Dank für den Gemeinderat, der die Weichen für Sanierung und Ausbau der ehemaligen Werkrealschule gestellt hatte. Das bauliche Ergebnis sei ganz wunderbar: "Wir fühlen uns sehr wohl", sagte Münkel. Ganz perfekt sei man noch nicht im neuen Schulleben eingerichtet, doch offene Details hätten Zeit. "Die pädagogische Arbeit mit den Kindern hat jetzt den Vorrang", sagte die Schulleiterin und lobte ihren Schulträger für getroffene wegweisende Entscheidungen.

Sanierung im Bestand

Der Architekt Helmut Schattmann lobte das Große und das Ganze, Weitsicht, Harmonie und Zusammenspiel mit Bauleuten und den Bauherren, die einen großen Wurf gewagt hätten. Ausdrücklich würdigte der Architekt die umweltfreundliche und nachhaltige Entscheidung des Werbacher Gemeinderates, die Bestandsschule zu sanieren und im Kern zu erhalten, statt auf Abriss und Neubau zu setzen - wie das heute noch viel zu häufig geschehe.

All das hat auch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken überzeugt, die aber gleichzeitig darauf hinwies, dass es am Ende der Einsatz der Lehrer und Betreuer sein werde, der das Projekt zum Erfolg führe. Wolfgang Reinhart, Vizepräsident des Landtages Baden-Württemberg, betonte die Vorreiterschaft der Werbacher, die mit ihrem Bildungscampus Innovation und Vertrauen auf die Zukunft bezeugten. Auch lenkte Reinhart den Blick auf die unverzichtbare finanzielle Unterstützung des Landes, wie sie im Werbacher Bildungscampus stecke.

