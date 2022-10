Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nachhaltige Ablage gegen matschige Seife erfunden

Serie Kreative Köpfe (1): Die 13-jährige Paula Klomp hat bei dem Wertheimer Wettbewerb ein für viele nerviges Alltagsproblem gelöst

Wertheim 27.10.2022 - 11:27 Uhr 2 Min.

Paula Klomp (13 Jahre) entwickelte im Rahmen des Wettbewerbs Kreative Köpfe Wertheim ein nachhaltiges Seifenregal für die Dusche. Es verhindert, dass die Seife matschig wird. Lob für ihren Einsatz bekam sie unter anderem von Aquila-Fachexperten Marcel Hammer. Foto: Birger-Daniel Grein

Zu diesen Ideen gehört die nachhaltige Seifenablage für die Dusche der 13-jährigen Paula Klomp aus Wertheim. Sie ist Schülerin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Bei der Entwicklung ihres Regals wurde sie von der Firma Aquila Wasseraufbereitungstechnik Gmbh auf dem Reinhardshof unterstützt.

»Hat Spaß gemacht«

Für Paula Klomp war es die erste Teilnahme an diesem Wettbewerb. »Es war interessant und hat Spaß gemacht«, resümierte sie im Gespräch mit unserem Medienhaus. Zur Entstehung der Idee erklärte sie, sie verwende gerne Duschseife. Ihre Mutter habe sich aber immer beschwert, dass diese matschig herum liege. So suchte sie eine nachhaltige Lösung für die Dusche.

Wichtig ist Paula Klomp beim gesamten Thema die Müllvermeidung. »Unsere Altstadt wird zur widerlich riechenden Müllhalde, wenn die gelben Säcke abgeholt werden«, weiß sie aus Erfahrung. Am Anfang habe sie nur eine Idee gehabt. Bis zur Auftaktveranstaltung hatte sie dann einen ersten Entwurf und einen Prototyp aus Pappe ihres Seifenregals entwickelt. Die Anforderungen der Ablage hatte sie klar formuliert. Das Produkt soll sich leicht und ohne Schäden befestigen lassen, es soll keine scharfen Kanten haben, das Wasser soll ablaufen, so dass die Seife nicht matschig wird, und die Ablage soll aus nachhaltigem Material bestehen.

Das Materialthema habe sich als Herausforderung bis zum Ende hingezogen. »Wir hatten alle Ideen, die nur möglich sind«, meinte Paula. Diese reichten von Bambus über Metall und Kunststoffe bis hin zu gepressten Blättern«, berichtet sie.

Viele Materialideen seien gleich wieder verworfen worden. Edelstahl zum Beispiel würde zu viel Energie bei Herstellung und Verarbeitung benötigen, PVC sei nicht nachhaltig. Viele weitere existierende Materialien testete Paula selbst. »Sie machte das auch im Urlaub in der Ferienwohnung«, lobte Fachmann Marcel Hammer. So testete sie dort zum Beispiel die Wasserbeständigkeit des Blättermaterials.

»Dies führte zur Überschwemmung der Küchentheke im Ferienhaus, da das Blättermaterial aufbrach«, erinnert sich die junge Erfinderin. Eine weitere Idee war ein Kunststoffmaterial, das aus gepressten gefüllten gelben Säcken hergestellt wird. Dieses habe sich aber mit den technischen Mitteln von Aquila nicht gut verarbeiten lassen. Eine große Herausforderung sei auch gewesen, aus den Ideen, die sie hatte, jene auszuwählen, die man weiterverfolgen möchte.

Am Ende wählte Paula Klomp Bambus als Material für ihre Ablage aus. Befestigt wird sie mit Saugnäpfen. Auch Alternativen mit einem Clip oder einer Schraube für die Duschstange habe sie getestet. Es sei nicht einfach gewesen, im Haus eine auf für den Clip passende Duschstange zu finden. Ihr fertiges Produkt bewertet Paula mit fünf von fünf Sternen. Auch ihre Mutter Wibke Klomp lobte nach persönlichen Tests des fertigen Produkts das Ergebnis.

Paula Klomp lobte die Zusammenarbeit mit den Experten des Unternehmens. Maßgeblich bei Konstruktion und Umsetzung unterstützte sie auch Philipp Eckert. »Die Zusammenarbeit mit Aquila war auch lustig, und ich fühlte mich gut unterstützt«, erinnert sie.

Ihre Ideen seien ernst genommen worden. Sie habe auch viel Neues, wie CNC-Fräsen, 3 D-Design und neue Materialien kennengelernt. Außerdem habe sie interessante Einblicke in das Unternehmen bekommen. Sie sei stolz, jetzt ein fertiges Produkt in Händen zu halten.

Angenehme Zusammenarbeit

Eckert erklärte, die Zusammenarbeit mit Paula sei angenehm gewesen: »Sie wusste, was sie will, und brachte sich ein.« Marcel Hammer fügt hinzu, dass Paula Klomp bei der Zusammenarbeit sehr offen gewesen sei. Es sei eine super Zusammenarbeit gewesen. Für das Unternehmen sei es dieses Mal eine andere Art der Unterstützung gewesen. Dieses Mal sei es mehr um Design gegangen, bei Projekten der Vorjahre eher um Funktionalität. »Es gab schon Interessenten für Paulas Regal bei unseren Mitarbeitern«, so Hammer.

Paula Klomp berichtet abschließend, bei der Präsentation vor der Fachjury sei sie aufgeregt gewesen. »Die Juroren waren nett, höflich und hatten Humor«, resümiert sie.

BIRGER-DANIEL GREIN