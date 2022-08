In letz­ter Zeit schon mal ver­sucht, Brenn­holz zu kau­fen? Bei vie­len Brenn­holz­händ­lern in der Re­gi­on geht schon lan­ge nur noch der An­ruf­be­ant­wor­ter dran. Wenn man Stamm­kun­de ist, kann es klap­pen, wenn nicht, dann nicht. Brenn­holz ist das ra­re Gut der Sai­son, die Prei­se schie­ßen in teils er­staun­li­che Höhen. Kun­den sa­gen es, und selbst man­che Händ­ler sp­re­chen von »Ab­zo­cke«.