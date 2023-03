Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nachbarschaftsstreit in Wertheimer Teilort: Verwarnung und Geldstrafe

Amtsgericht: Zwei über 60 Jahre alte Männer geraten in nicht enden wollende Auseinandersetzung

Wertheim 02.03.2023 - 14:45 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zwei Männer aus einem Wertheimer Teilort, beide jenseits der 60, einer von ihnen Unternehmer mit zwei Dutzend Angestellten, der andere Rentner, beide sind sich nicht grün.

Unternehmer angezeigt

Der Rentner hat den Unternehmer wegen einer wüsten Beleidigung angezeigt, aber im Verlauf der Verhandlung am Wertheimer Amtsgericht zeigte sich schnell, dass da noch sehr viel mehr dahintersteckt.

Zivilklagen gehen hin und her, der Rentner wohnt offenbar im Haus, das einem Familienmitglied des Unternehmers gehört, und selbst die hier laufende Räumungsklage scheint nur die Spitze eines tief fußenden Eisbergs zu sein, der seit Jahren ungut dümpelt. Staatsanwalt Florian Sommer sprach vom erkennbar zerrütteten Verhältnis beider, die unglücklicherweise obendrein nur wenige Häuser voneinander entfernt wohnen.

Auch die jetzt angeklagte Verbalinjurie vom »Hundeficker« scheint kein bloßer Ausrutscher zu sein, ist womöglich öfter gefallen. Vielleicht auch andere Beschimpfungen und Bedrohungen, die der Kläger auf seinem Handy festgehalten haben will, sie aber bei Gericht gerade nicht wiederfinden konnte.

Es ist das gleiche Handy, mit dem der Kläger die Ehefrau des Beklagten heimlich durchs Badezimmerfenster gefilmt haben soll. Man erkennt: Vorwürfe fliegen hin und her. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Unternehmer wegen der Beleidigung eine Geldauflage von 500 Euro zugestellt, der Unternehmer hatte dem widersprochen.

Bei Gericht sagte er aus, zur fraglichen Zeit nicht am fraglichen Ort gewesen zu sein. Jeglicher Beweis für seine Anwesenheit fehlte. Auf Nachfragen des Gerichts wurden Widersprüche offenbar.

Angaben verweigert

Der beklagte Unternehmer verweigerte weitere Angaben. Richterin Ursula Hammer machte den Kontrahenten deutlich, dass das Gericht nicht der Ort sei, den grundsätzlichen Dissens zu schlichten, der ihrer Einschätzung nach von beiden Seiten befeuert werde.

Die Staatsanwaltschaft bot dem beklagten Unternehmer vor diesem Hintergrund eine Verfahrenseinstellung gegen die Geldauflage von 500 Euro an: »Billiger werden Sie es hier voraussichtlich nicht bekommen können«. Der Unternehmer lehnte ab, die vorgeworfene Beleidigung sei, seines Erachtens nach, nicht bewiesen.

»Ich glaube daran, dass es sich zugetragen hat«, entgegnete Staatsanwalt Sommer im Plädoyer und forderte eine Geldstrafe von 3000 Euro - entsprechend 30 Tagessätzen zu jeweils 100 Euro.

Das Urteil war dann auch ein in dieser Kombination sehr seltenes. Ursula Hammer verhängte eine Verwarnung mit 500 Euro - zugunsten der Jugendhilfe und obendrein 2500 Euro Geldstrafe. Die allerdings unter Strafvorbehalt.

Diesen Strafvorbehalt kennt man so eigentlich nur bei Gefängnisstrafen, wenn diese zur Bewährung ausgesetzt werden.

Zur Bewährung

In diesem speziellen Fall sind 2500 Euro Geldstrafe zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt. Sie werden fällig, wenn der Unternehmer in diesem Zeitraum wegen jedweder Straftat verurteilt werden sollte oder die 500 Euro an die Jugendhilfe schuldig bleibe.

Dem jetzt verurteilten Unternehmer steht die Möglichkeit offen, das Urteil an höherer Instanz überprüfen zu lassen. Gut möglich, dass er es tun wird.

Vor dem Gerichtssaal äußerte der Verurteilte Unmut, und auch der Kläger war schon Minuten nach dem Urteil wieder im Saal und meinte »Ich glaube, er hat mich gerade schon wieder bedroht«.

MICHAEL GERINGHOFF