Nach zwölf Jahren: Abwasser wird in Wertheim teurer

Wertheim 16.11.2021

Endgültig beschließen wird die Gebührenanhebung nach zwölf Jahren der Gemeinderat am kommenden Montag. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sprach von einer Zeitenwende: Nachdem es der Großen Kreisstadt in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen sei, um eine Gebührenerhebung herumzukommen, haben steigende Kosten diese nun unumgänglich gemacht. Zum ersten Januar und dann erst einmal für ein Jahr wird die Gebühr für Schmutzwasser um zehn Cent auf dann 1,93 Euro je Kubikmeter angehoben. Auch die Niederschlagswassergebühr wird für alle Wertheimer teurer- und zwar um einen Cent auf 0,28 Cent je Kubikmeter Wasser. Trotz der Gewinne aus dem Vorjahr sei eine Erhöhung aufgrund steigender Kosten unumgänglich, erläuterte Tina Hesse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Auch die Gebühren für die Wasserzähler steigen: Der Eigenbetrieb gibt hier die Erhöhung der Stadtwerke von 5,46 Euro auf 7,59 Euro je Zähler und Jahr an die Verbraucher weiter.