Nach alter Tradition Blumenstrauß auf der Kärwe herumgereicht

Wertheim 07.11.2022 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Ein gutes Dutzend Parre wagte am Sonntag in Höhfeld den Kärwetanz. "Tradition ist wichtig für uns", sagt der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft. Foto: Michael Geringhoff

Er ist Chef der Höhefelder Vereinsgemeinschaft und folglich Mitorganisator und an vorderster Front zuständig fürs Virale von Klatsch und Tratsch. Dabei helfen die Kärwe-Zeitung und vor allem der diesjährige »Blaotzer« Cedrik Scharnbacher und seine »Kärweboarschn« Marvin Kuran, Philipp Thoma und Tim Landeck.

»Absolut wichtige Leute, nicht nur, weil sie trinken können, sondern weil sie die Tradition weitertragen«, betont Pilsner. Abweichend von der Tradition ist die Höhefelder Kärwe in diesem Jahr nur am Sonntag gefeiert worden. »Wir waren sehr unsicher, wie das angenommen wird«, berichtet Pilsner am Rande und war erleichtert zu sehen, dass die Höhefelder unverbrüchlich mitziehen.

Von der Kirche aus ging der Zug durchs Dorf zur Festhalle, wo rund 150 Leute durchgängig mitgefeiert und die Kärwepredigt diskutiert haben. Klassisch auch der Göikertanz, bei dem der Bloatzer einen Blumenstrauß unter den Tanzpaaren herumreicht.

Dem Sieger winkte früher ein lebender Goiker - heute ist es die Einladung ins örtliche Gasthaus, wo man halbe Hähnchen serviert. Aber auch die sollen legendär sein. /Foto:

Ge/Foto: Michael Geringhoff