Wertheimer Nabu verschenkt Schwalbennester

Erste Exemplare in Sachsenhausen aufgehängt

Wertheim 26.07.2022 - 10:29 Uhr 1 Min.

Erste Nester und Kotbretter angebracht: Die Spender Christian Ulzhöfer, Philipp Zippe und Jonathan Klüpfel mit Nabu-Chef Ekkehardt Ebert und Udo Beck (von links).

So wurden am vergangenen Samstag zwei Doppelnester an Sachsenhausens Ortsvorsteher Udo Beck übergeben und an dessen Garagenwand aufgehängt. Mit dabei waren auch die Spender Jonathan Klüpfel, Philipp Zippe und Christian Ulzhöfer sowie die Nabu-Vorsitzenden Ekkehardt Ebert und Tarek Nasser. Die Nabu-Gruppe Wertheim hatte schon im Vorfeld geplant, dieses Jahr Schwalbennester und Kotbretter zu kaufen und diese dann kostenlos abzugeben.

1000 Lehmkügelchen für Nest

Davon erfuhr auch der Rotary-Club Wertheim. Der damalige Präsident Jonathan Klüpfel habe den Vorschlag dort eingebracht. »Alle fanden die Idee gut, und somit wurde einstimmig beschlossen, dieses Projekt zu unterstützen«, wird Philipp Zippe als amtierender Rotary-Präsident in der Nabu-Meldung zitiert. Dank großzügiger Unterstützung durch den Rotary-Club Wertheim und Christian Ulzhöfer könne dieses Projekt in beachtlicher Größe umgesetzt werden.

Die Rotarier spendeten dabei 1900 Euro, Ulzhöfer 750 Euro. Ein Schwalbennest besteht laut Nabu aus 700 bis 1000 kleinen Lehmkügelchen.

Ist die Lehmpfütze 300 Meter entfernt, fliegt eine Schwalbe also bis zu 600 Kilometer für den Nestbau, rechnet Nabu-Vorsitzender Ebert vor. Die Nabu-Gruppe stellt jetzt 100 Nester für Mehlschwalben zur Verfügung, darunter doppelte und einzelne mit Einfluglöchern auf der rechten oder linken Seite. Außerdem gibt es 20 Nester für Rauchschwalben. Sinnvoll ist, unter den künstlichen oder auch bereit bestehenden Nestern Kotbretter anzubringen. 130 davon in Längen von 50 und 70 Zentimeter sind ebenfalls beim Nabu verfügbar.

Geschützt anbringen

Die Naturschützer empfehlen die Anbringung an einer Fassade, die bis zum Dachvorsprung mindestens vier Meter hoch ist. Wenn kein höheres Gebäude in der Nähe ist, werden auch niedrigere Fassaden angenommen. Der Standort muss regengeschützt unter einem Dachvorsprung von mindestens 30 Zentimetern Breite liegen.

Kotbretter sollten mindestens 50 Zentimeter unter dem Nest hängen, sonst besteht die Gefahr, dass Nesträubern wie Elstern von dort leichter an die Jungvögel gelangen. Marder oder Katzen dürfen keine Aufstiegshilfen wie Kletterpflanzen oder Spaliere vorfinden.

Vorhandene Nester sollen nicht abgeschlagen werden.

bInfos: Naturschutzbund Nabu unter Tel. 09342 9347478 oder bei Ekkehardte@t-online.de

