MVZ startet am neuen Standort mit Frauenärztinnen

Umzug: Ab Mittwoch neuer Standort in der Bahnhofstraße - Kinderärzte und Onkologie ziehen im März um

Wertheim 11.01.2022 - 16:06 Uhr

Künftig ist das MVZ Tauberfranken im zweiten Obergeschoss dieses Gebäudes in der Wertheimer Bahnhofstraße 20 zu finden. Seit diesem Mittwoch sind zwei Gynäkologinnen eingezogen, im März folgen die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Praxis für Onkologie.

Dr. Katrin Holder und Dr. Pristina Ajsela Cekovic nutzen ab diesem Mittwoch die neuen Räume zur Behandlung und Betreuung ihrer Patientinnen, heißt es in einer Mitteilung der Gesundheitsholding Tauberfranken. Zu der gehört das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, das wiederum Träger des MVZ Tauberfranken in Wertheim ist. Vor Ort gewerkelt wird noch bis zur letzten Minute, am Dienstagnachmittag lief laut Sprecherin Ute Emig-Lange noch eine IT-Schulung für die neue Praxis.

Mehr Platz für Untersuchungen

Die wird im zweiten Obergeschoss eines Neubaus untergebracht, der im Erdgeschoss Einzelhandelsgeschäfte und in den weiteren Etagen Büros und Arztpraxen beherbergt. »Wir freuen uns, dass wir nun in neuen Räumen für unsere Patientinnen da sein können«, wird Holder, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Cekovic Frauen und Mädchen bei allen gynäkologischen Fragen betreut, in der Mitteilung zitiert. Künftig stehen mehr Untersuchungsräume zur Verfügung, sodass die beiden Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe auch parallel Sprechstunden anbieten können. Diese sind laut Mitteilung am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr. Die Praxis ist unter der neuen Telefonnummer 09342 934988-30 erreichbar.

Die von Katrin Holder betriebene Praxis war bisher in der Gerbergasse in der Wertheimer Altstadt untergebracht, Grund für den Wechsel war vor allem die räumliche Enge. Die will man auch bei der Onkologiepraxis und der Kinder- und Jugendmedizin beheben, die zurzeit noch im gelben Gebäude in der Bahnhofstraße 31 untergebracht sind. Auch sie sollen im März in der Bahnhofstraße 20 einziehen.

Schnittstellen nutzen

Durch die räumliche Konzentration wolle man auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche stärken, erklärt Emig-Lange. Zwischen Gynäkologie und Onkologie gebe es beispielsweise Schnittstellen bei der Behandlung von Krankheiten wie Eierstockkrebs oder Brustkrebs. Auch die Kinder- und Jugendmedizin profitiere von einer Zusammenarbeit mit der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Mit dem Umzug ist auch Platz für einen Ausbau des Angebots verfügbar. »Wenn wir denn die Fachkräfte bekommen«, schränkt Emig-Lange ein. Auf der Internetseite des MVZ werden seit Oktober 2022 Medizinische Fachangestellte sowie Fachärzte für Gynäkologie und zwei Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin gesucht. »Die Angebote sind weiter aktuell«, sagt die Sprecherin auf Nachfrage. Die Frauenärztinnen sind mit ihrem Team die Vorreiter für die weiteren Fachbereiche des MVZ: Im März ziehen auch die Fachbereiche Kinder- und Jugendmedizin sowie Onkologie von den bisherigen Räumen in der Bahnhofstraße 31 schräg gegenüber in den Neubau in der Bahnhofstraße 20.

Noch Impftermine verfügbar

Im derzeitigen MVZ-Gebäude in der Bahnhofstraße 31 ist derzeit auch eine Impfstation für Impfungen gegen das Corona-Virus eingerichtet. »Bisher war es stark ausgelastet, aber für Mittwoch und Freitag haben wir derzeit freie Termine«, sagt Emig-Lange. Eine Anmeldung ist ausschließlich über die Internetseite https://www.main-tauber-kreis.de/impfen möglich. Stand Dienstagnachmittag waren mehrere Dutzend Termine am Mittwochabend und Freitagnachmittag noch verfügbar.

Matthias Schätte