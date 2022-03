Kinderärzte und Onkologen in Wertheim wollen neue Praxen finden

MVZ setzt auf größere Räumlichkeiten

Wertheim 21.03.2022 - 12:16 Uhr 2 Min.

Seit Montag komplett am neuen Standort in der Bahnhofstraße zu finden: Im MVZ Tauberfranken sind Kinderärzte, Gynäkologen und Onkologen tätig. Zwei Praxen sind am Wochenende umgezogen.

Alle zusammen bilden das MVZ Tauberfranken. Dieses Medizinische Versorgungszentrum ist an das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim angebunden. Bei beiden Einrichtungen ist die BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier) Träger, zu der auch das Krankenhaus in Tauberbischofsheim gehört. Das MVZ befand sich zuvor schräg gegenüber in der Bahnhofstraße 31, der Umzug geschah vor allem aus räumlichen Gründen. »Enger fachlicher Austausch für optimale Gesundheitsversorgung«, ist deshalb die Pressemitteilung zum Umzug überschrieben. Kinder- und Jugendmedizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Onkologie/Hämatologie seien damit nun unter einem Dach vereint.

Umzug zum Wochenende

Die letzten Kisten seien am vergangenen Freitag ausgepackt und die EDV-Technik eingerichtet worden. Jetzt sind die drei Praxen im zweiten und dritten Obergeschoss des Neubaus untergebracht. Der ärztliche Leiter des MVZ und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Martin Englert, sieht vor allem in den zusätzlichen Räumen eine Verbesserung für die Versorgung der Patienten: »In den neuen, modernen und freundlichen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 20 können wir unser Angebot ausweiten und mehr Patientinnen und Patienten behandeln«, wird Englert in der Mitteilung zitiert.

Zugleich profitierten Patienten von der räumlichen Nähe der drei Fachbereiche: »In der Bahnhofstraße 20 befindet sich die gynäkologische Praxis der Kolleginnen Dr. Katrin Holder und Dr. Ajsela Cekovic sowie auch meine Kolleginnen und Kollegen aus der Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Friderike Schmitt, Dr. Jürgen Wallstein und Dr. Berrin Yorulmazel auf dem gleichen Stockwerk. So können wir zum Beispiel werdende Mütter bis zur Geburt begleiten und unsere kleinsten Patienten im Anschluss direkt und unkompliziert weiterbetreuen.«

Auf zwei Etagen

Im Stockwerk unmittelbar darüber liegen die neuen Räume der Onkologen - Fachärzte für die Behandlung von Krebserkrankungen. Synergieeffekte könnten auch hier durch die räumliche Nähe genutzt werden, beispielsweise im engen fachlichen Austausch bei der Behandlung von Frauen mit Brustkrebs oder anderen Tumorerkrankungen.

»Die größeren Räumlichkeiten werden der akuten Nachfrage gerecht und verbessern den Arbeitsablauf und die Erreichbarkeit unserer Ärztinnen und Ärzte in den einzelnen Fachbereichen. Gleichzeitig schaffen wir durch den Umzug aber auch die Möglichkeit weiterhin neue Ärzte auszubilden«, erklärt Ute Emig-Lange als Sprecherin der BBT-Gruppe Tauberfranken-Hohenlohe.

In der Kinderarztpraxis hätten zuvor schon Weiterbildungsassistenten einen Teil ihrer Facharztausbildung absolviert, dies sei nun auch für die Frauenarztpraxis geplant.

Dass das Angebot am neuen Standort ausgeweitet werden soll, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Stellenangebote auf der Internetseite des MVZ: Gesucht werden Medizinische Fachangestellte sowie Fachärzte für Gynäkologie und Kinder- und Jugendmedizin.

Die Kinder- und Jugendmedizin ist künftig unter Tel. 09342 93498820, die Gynäkologie und Geburtshilfe unter Tel. 09342 93498830 und die Onkologie / Hämatologie unter Tel. 09342 93498840 erreichbar.

MATTHIAS SCHÄTTE