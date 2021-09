"Mutter des Vereins" mit Stadtmedaille in Bronze geehrt

Auszeichnung: Lisa Schmidt für ihre Verdienste um Convenartis gewürdigt

Lisa Schmidt erhielt am Samstag die Stadtmedaille in Bronze von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Virtuell verlieh Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez unterstützt von der Vorsitzenden Bernadette Latka am Samstag nach der Pause des "Keller-Quiz" die Stadtmedaille in Bronze an die langjährige stellvertretende Vorsitzende von Convenartis Lisa Schmidt.

Viele bezeichnen sie als "Mutter des Vereins" und auch wenn sie inzwischen im hohen Norden wohnt, hält sie regelmäßig Kontakt zum neuen Vorstand und den Mitgliedern des Wertheimer Kunstvereins "Convenartis". Am Samstag nutzte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und die Gelegenheit des "Keller-Quiz" um Lisa Schmidt, die von Beginn an als fleißige Helferin und seit über zehn Jahren als stellvertretende Vorsitzende dabei war, die Stadtmedaille in Bronze zu verliehen.

Nach der ersten Runde der Quizveranstaltung und der verdienten Pause für Mitwirkende und Zuschauer wurde es förmlich, als Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez seine Amtskette umlegte und die Vorsitzende Bernadette Latka eine Videoverbindung aufbaute. Leider könne "die Frau der ersten Stunde" nicht persönlich an der Ehrung teilnehmen und deshalb werde erstmals in der Stadtgeschichte die Auszeichnung virtuell verliehen, erklärte der Rathauschef. Lisa Schmidt habe immer gebrannt für die drei "K" - Kultur, Kleinkunst und Keller, stellte er fest.

Seit der Gründung des Vereins, also seit 2002, gehörte sie Convenartis an und von 2009 bis zum Herbst 2020 sei sie stellvertretende Vorsitzende gewesen, stellte Herrera Torrez fest. "Ob mit oder ohne Amt, Lisa Schmidt hat überall mitgeholfen, wo Bedarf war. Sei es bei der Künstlerakquise, der Gestaltung von Flyern oder dem Verfassen von Texten für die Medien und der Organisation von Veranstaltungen. Selbst bei der Instandhaltung des Kellergewölbes war sie mit dabei", berichtete der Oberbürgermeister. Bei der Verabschiedung aus dem Amt sei sie von ihren Mitstreitern im Verein als "Herz und Antrieb des Vereins" gewürdigt worden, so der Rathauschef.

Ehrung aus der Ferne

Er erläuterte auch, weshalb die Verleihung virtuell und vor allem an jemanden erfolgt , der nicht mehr in der Stadt wohnt. Die Auszeichnung sei schon lange beantragt und die Verleihung lange beschlossen gewesen, aber sie wurde von Corona verhindert und konnte nicht vor dem Umzug erfolgen. "Ihr Wegzug ändert aber auch nichts an dem Engagement und dem Einsatz über all die Jahre zuvor", begründete er die Ehrung in die Ferne, die bei der sichtlich überraschten Geehrten Tränen der Rührung hervorrief.

Wenn es ihre Gesundheit zulasse wolle sie sich die Medaille und die dazugehörige Urkunde in einigen Wochen persönlich im Rathaus abholen, kündigte Schmidt an, und die Vereinsvorsitzende sagte, dass sie bei dieser Gelegenheit eine weitere Urkunde mitnehmen könne, denn der Vorstand von "Convenartis" habe beschlossen, ihr die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Peter Riffenach