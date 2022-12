Musterregion im Main-Tauber-Kreis geht in das zweite Jahr

Projekt: Vorhaben für weiteren biologischen Weg

MAIN-TAUBER-KREIS 16.12.2022 - 17:14 Uhr < 1 Min.

»Die Optimierung regionaler Vermarktungsstrukturen, ein nachhaltiger Wissenstransfer im Pflanzenbau, ein höheres Tierwohl in der Region sowie die Umsetzung verschiedener Veranstaltungskonzepte: Diese Themenvielfalt ist ein Markenzeichen der Bio-Musterregion«, sagte Erster Landesbeamter Florian Busch.

Alternative Tierhaltung

Viel Zeit investiert die Bio-Musterregion derzeit in das Projekt »Alternative Tierhaltung«. Im Fokus dieses Vorhabens steht die stressfreie, tierwohlorientierte Schlachtung von Weiderindern im Herkunftsbetrieb. Mit Landwirten wurde in den vergangenen Monaten eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mittlerweile als »Regio Trumpf GbR« zusammengeschlossen hat. Mit der fachlichen Unterstützung der Bio-Musterregion wurde ein Förderantrag nach Tierwohlkriterien erarbeitet und beim Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart gestellt. Damit investieren die Landwirte in eine teilmobile Schlachteinheit, um ihr qualitativ hochwertiges Weiderindfleisch regional zu schlachten und vermarkten zu können, so die Mitteilung.

»Durch die GbR-Gründung und die Anschaffung der Schlachteinheit bauen wir in Zusammenarbeit mit lokalen Metzgerbetrieben eine Wertschöpfungskette für regionales Weidefleisch auf«, erklärte Fiedler.

Eigenes Logo

Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist die Auszeichnung regionaler Bioprodukte mit dem eigens entwickelten Logo »Bio-Region Main-Tauber-Kreis«. Nach der erstmaligen Präsentation im Juli und der Beantragung des markenrechtlichen Schutzes können Betriebe aus dem Main-Tauber-Kreis diese Bio-Zertifizierung künftig nutzen.

Weiterhin hat sich die Steuerungsgruppe darauf geeinigt, auch im kommenden Jahr die Bürger bei der Pflege ihrer Streuobstbäume zu unterstützen.

Wie bereits in diesem Jahr angeboten, können Einwohner ab Januar 2023 ihr Obstbaumschnittgut wieder an den fünf kreiseigenen Grüngutsammelplätzen abgeben.

Seit Oktober unterstützt Barbara Lutz als Werkstudentin die Bio-Musterregion. Bis Ende Februar 2023 wird sie sich schwerpunktmäßig mit den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung der Akteure im Bio-Bereich und Außer-Haus-Verpflegung beschäftigen.

