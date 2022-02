Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Muss der kleine Gnadenhof in Kreuzwertheim dem Feuerwehrhaus weichen?

Bauprojekt: Leiter der Tierauffangstation spricht bei einem Umzug vom möglichen Ende der Anlage

Die Grundstücke am Kreisel an der Staatsstraße Richtung Hasloch sind mögliche Flächen für den Neubau des Kreuzwertheimer Feuerwehrhauses. Auf demGelände befindet sich im Moment unter anderem der kleine Gnadenhof.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, für das Projekt den Grundstückskauf auf der Fläche beim Kreisverkehr und der Staatsstraße 2315 Richtung Hasloch zu forcieren (wir berichteten).

In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Preis festgelegt, den man den Grundstückseigentümern anbietet. Wie Bürgermeister Klaus Thoma am Montag im Gespräch mit unserem Medienhaus erklärte, wird man die Grundstückseigentümer in diesem Bereich anschreiben, um nach der Verkaufsbereitschaft für die beschlossenen Preise zu fragen.

Es werde sich um Grundstücke in einem großen Quadrat in diesem Gebiet handeln. Der Planungsausschuss für den Neubau des Gerätehauses wird zudem seine Arbeit aufnehmen und den genauen Bedarf inklusive benötigter Fläche ermitteln.

Mehr als 30 Tiere

Vom angedachten Standort ist auch das Gelände betroffen, auf dem der kleine Gnadenhof steht. Dort kümmert sich der gleichnamige Verein um deutlich mehr als 30 alte, kranke und nicht mehr gewollte Tiere. Außerdem bot er in der Zeit vor der Pandemie Hoffeste auf dem Gelände an und beteiligte sich am Wertheimer Bauernmarkt. Dazu Vereinsvorsitzender Wille Bechtel: »Nach der Coronazeit werden es wohl noch mehr Tiere werden, um die wir uns kümmern müssen.«

Im weiten Umkreis gebe es keine anderen Gnadenhöfe dieser Art. »Wir bekommen Tiere aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern«, sagt Bechtel.

»Sinnvolle Arbeit«

Bechtel hatte das Gelände hergerichtet und nutzt es seither für den Gnadenhof. »Ich mache hier eine sinnvolle Arbeit«, betont er stolz. Es sei eine Fläche gewesen, um die sich früher keiner gekümmert habe. Einen offiziellen Pachtvertrag für das Gnadenhofgelände gebe es jedoch nicht. Thoma erklärt, wenn die Rückmeldungen der Grundstückseigentümer vorliegen, werde die Gemeinde das Gespräch mit dem Verein suchen. Man sei bereit, eine Lösung für Alternativflächen für den Hof zu finden.

Kein Neuanfang mehr

Bechtel erklärt gegenüber unserem Medienhaus jedoch deutlich: »Ein Wegzug wäre das Ende des Gnadenhofs.« Er gehe auf die 64 zu und wolle die Tiere so lange betreuen, wie er könne. »Noch mal auf anderen Flächen komplett neu anzufangen, das geht nicht«, betont er. Man müsste alles neu aufbauen, dazu habe man aber auch keine Helfer.

Einzige Lösung für einen Weiterbetrieb nach einem Umzug wäre der Wechsel auf ein Gelände, das bereits über passende Infrastruktur, wie eine Umzäunung sowie einen großen Stall oder kleinere Hütten verfügt.

Laut Thoma ist die Zeitplanung für die weiteren Schritte für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses noch offen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Der kleine Gnadenhof Artgerechte Haltung von alten und kranken Tieren ist eines der Ziele des Vereins. Ehrenamtlich werden die Tiere bis an ihr natürliches Lebensende versorgt. Unterkunft für: Ziegen, Kaninchen, Katzen, Vögel, Enten, Gänse und Hühner. Die Mitgliedschaft kostet 15 Euro pro Jahr. Von Kreuzwertheim aus mit dem Auto in Richtung Hasloch, 200 Meter nach dem Kreisel auf der rechten Seite liegt der kleine Gnadenhof. Mit dem Rad vom Mainradweg aus ist er auch ganz einfach zu erreichen. Gegenüber am Fahrbahnrand angekommen, heißt es aufgepasst beim Überqueren. (pefs) Infos: https://www.der-kleine-gnadenhof.de/