Musikschulbasierte Bläserklasse ist ein finanzieller Kraftakt

Bildung: Bemerkenswertes Projekt der Wertheimer Musikschule, der Schule Urphar/Lindelbach und der Fördervereine

Wertheim 06.11.2022 - 20:24 Uhr 1 Min.

Projektleiter Michael Geiger (links) gibt Einzelunterricht für die Urli-Schüler Paul und Zoey. Foto: Michael Geringhoff

»Wir suchen händeringend nach Kollegen, die qualifizierten Musikunterricht leisten können«, aber der Markt sei leer und der Lehrermangel überall präsent, sagt Anna Bischof. Sie ist Teil des aktuellen Leitungsteams der Urli.

Mit großem Einsatz ist es zu diesem Schuljahr nun gelungen, an der Urli eine musikschulbasierte Bläserklasse einzurichten, die den fehlenden, elementaren Musikunterricht ersetzt und ums Praktische ergänzt. Für die Schüler der kombinierten Klasse 5/6 gibt es sowohl personalintensiven Einzel- als auch Ensembleunterricht. Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr begrenzt und kostet allein die Musikschule in diesem Zeitraum rund 10.000 Euro.

Wirklich solide finanziert sind die nicht. Stadt und Land geben indirekt kleine Anteile dazu, glücklicherweise könne er Überträge aus dem vergangenen Haushaltsjahr nutzen, notfalls werde er zudem versuchen, persönliche Kontakte zur Industrie auszuspielen, um fehlendes Geld zu beschaffen. »Das wird schon«, sagt der Chef der Musikschule, Stefan Blido, zuversichtlich. Beim »Wir machen das jetzt«, klingt er regelrecht kämpferisch.

Die Wertheimer Musikschule unterhält bereits verschiedene kooperative Projekte mit den Grundschulen in Bestenheid, Nassig und Dertingen, zudem auch zwei Singklassen an der Otfried-Preußler-Schule. Doch bei den genannten Schulen liegt der Fall anders, sind die Angebote meist kostenbelegte Wahlfächer in Ergänzung des musikalischen Basisunterrichts. Dieser schulische Musikunterricht sei, weil er viel zu selten von gut Ausgebildeten geleistet werde, oftmals nur ein Tropfen auf den heißen Stein. »Da bleibt dann auch nicht wirklich viel bei den Kindern hängen«, sagt Michael Geiger.

Er ist federführend beim Urli-Projekt, unterrichtet die Blechbläser an der Wertheimer Musikschule, ist selbst Leiter der Musikschule im nahen Werbach und betreut obendrein verschiedene Orchester. Geiger sieht viele und breitgestreute Vorteile, die das Urli-Projekt bringt. So helfe es hoffentlich auch, Nachwuchs für die Bläser in der Musikschule und in den diversen Musikvereinen der Region zu generieren. Mit sehr viel Glück komme in 10 oder 15 Jahren vielleicht ja sogar der eine oder andere fundiert ausgebildete Musiklehrer dabei heraus, hofft Geiger.

Ganz im Hier und Jetzt ist die Urli-Lehrerin Anna Bischof erst mal sehr glücklich. »Es ist richtig toll, was die Musikschule hier leistet, das bekommen Schüler nirgendwo anders geboten und schon gar nicht zum Nulltarif.« Die Schüler seien mit Begeisterung und Stolz dabei, nicht ein einziger entziehe sich. Das Projekt schaffe, neben dem musikalischen Gewinn, eine gewaltige positive Gruppendynamik innerhalb der Schülerschaft.

