Musikschüler perfektionieren den Wertheimer Erfolg

Jugend musiziert: Weitere erste Preise für Nachwuchs bei dem Wettbewerb in Ludwigsburg

Wertheim 31.01.2023 - 15:27 Uhr < 1 Min.

Die Geschwister Emmi und Oskar Dosch erspielen als Akkordeon-Duo einen ersten Preis. Fotos: Musikschule Wertheim Hanna Kirchner und Lehrerin Gabriela Croitoru freuen sich über den ersten Preis in der Kategorie Harfe.

Nach dem »starken Auftritt« in Schwäbisch Hall traten am Wochenende drei weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Instrumenten Harfe und Akkordeon in Heilbronn und Ludwigsburg an. Sie erzielten jeweils erste Preise.

Am Samstag erspielte sich Hanna Kirchner in Heilbronn einen ersten Preis in der Kategorie Harfe solo, Altersgruppe 2. Lehrerin Gabriela Croitoru hat Hanna Kirchner vor Ort betreut. Am Sonntag traten in Ludwigsburg die Geschwister Emmi und Oskar Dosch als Akkordeon-Duo auf. Die beiden werden von Theresa Bauer unterrichtet.

Das Duo erspielte sich ebenfalls einen ersten Preis in der Kategorie Akkordeon Kammermusik, Altersgruppe 2. »Damit blickt die Städtische Musikschule Wertheim auf eine hervorragende Bilanz des 60. Regionalwettbewerbs«, heißt es weiter. Demnach traten alle 31 gemeldeten Schüler zum Wettbewerb an und erspielten 25 erste Preise sowie sechs zweite Preise. Schulleiterin Fedra Blido war am vergangenen Wochenende in Heilbronn als Jurorin in der Kategorie Klavier solo des dortigen Regionalwettbewerbs und sammelte wertvolle Erfahrungen.

Preisträgerkonzert im März

Die Pianistin Paula Klomp sowie das Violinen-Duo Magdalena Merklein und Theresa Genise spielen beim Preisträgerkonzert am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall und vertreten die Wertheimer Musikschule.

Am Mittwoch, 10. Mai, findet dann um 18 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim das Preisträgerkonzert der Sparkassenstiftung Tauberfranken statt. Dort kann man die ersten Preisträgerinnen noch einmal hören, heißt es abschließend.

el