Musikpause in Bronnbach hat ein Ende

Ein begeisterndes Konzert bot am Samstag das bekannte Duo Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) in der Bronnbacher Klosterkirche.

Ein begeisterndes Konzert bot am Samstag das bekannte Duo Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) in der Bronnbacher Klosterkirche.

»Auch wenn wir durch die mangelnden Auftrittsmöglichkeiten nahezu arbeitslos waren, haben wir die Zeit nicht untätig verbracht, sondern fleißig geübt und neue Werke erarbeitet«, berichtete Theis. Manchmal habe das Duo mehr Zeit mit der Erarbeitung von Hygienekonzepten und der Aufstellung von Sitzplänen aufgewendet als für die Noten. »Weil nicht überall die vorgeschriebenen Regeln einzuhalten sind, wird unsere traditionelle August-Tournee in diesem Jahr statt 15 lediglich vier Konzerte umfassen«, bedauerte der Organist, dem allerdings viel Beifall entgegenschlug, als er sich freute, dass es in Bronnbach möglich war, die Abstandsregeln einzuhalten und trotzdem genügend Sitzplätze zur Verfügung zu stellen.

Dass die beiden Solisten, die im kommenden Jahr seit 25 Jahren zusammenspielen, in der Pause nichts verlernt haben und sich akribisch auf die Konzertreise vorbereitet haben, war zu jedem Augenblick hörbar. Das perfekte Zusammenspiel der Königin der Instrumente und des Instruments der Könige begeisterte das Publikum ein ums andere Mal, auch wenn sich die Zuhörer den eigentlich nach jedem Stück verdienten Beifall bis zum Schluss des Konzerts aufheben mussten.

Den glanzvollen Auftakt bildete das Konzert in d-Moll, das bekannteste Werk von Alessandro Marcello, der es ursprünglich für Oboe und Orchester geschrieben hatte. Johann Sebastian Bach transkribierte es für Cembalo, und damit befand sich das Duo Kratzer-Theis durchaus in illustrer Gesellschaft, die das barocke Werk für ihre Instrumentenkombination umschrieben und am Samstag in harmonischem Zusammenspiel und technischer Souveränität erklingen ließen.

Warm und dabei doch klar und sehr sanglich ließ Kratzer später das Jagdhorn (Corno das caccia), einfühlsam und zurückhaltend von der Orgel begleitet, bei der schmachtenden Romanze »Una furtiva lagrima« aus der Oper »L'elisir d'amore« von Gaetano Donizetti erklingen. Zarte Pianoklänge, perlende Koloraturen und jubelnde Töne von hoher Brillanz entlockte Kratzer seinem Instrument auch bei den beiden anderen abwechslungsreichen Werken von Giovanni Battista Martini und Vincenzo Bellini, dessen virtuoses Concerto Es-Dur der Trompeter mit eleganter Leichtigkeit zum Abschluss des Konzerts erklingen ließ. Auch hier wurde immer wieder deutlich, weshalb in Bezug auf Kratzer die Kritik immer wieder vom »Trompeter, der die Sterne vom Himmel spielt« schwärmt.

Dass Theis, der sich in den Stücken mit dem Trompeter immer wieder merklich zurückhielt und sich als kongenialer Begleiter zeigte, auch ein brillanter Solist ist, wurde in den »Zwischenwerken« deutlich. Seine Fähigkeit zum diffizilen Anschlag zeigte der Organist bei der tänzerischen »Alamanda Bruynsmedelijn« von Samuel Scheidt. Nicht verkopft, sondern sehr eingängig mit den für Josef Rheinberger charakteristischen überraschenden Harmoniefolgen brachte Theis Präludium, Duett und Passacaglia aus den »Charakterstücken op. 159« zu Gehör. Dieses Werk stamme aus der Entstehungszeit der Bronnbacher Schlimbach-Orgel und passe deshalb hervorragend zu dem Instrument, so der Organist.

Alle Hände voll zu tun hatte der Registrant, ein Orgelschüler von Theis, auch beim »Marche op. 122« und dem »Bolero de concert op. 166« von Louis Lefébure-Wély, bei denen der Organist die klanglichen Möglichkeiten des Kircheninstruments vollkommen ausschöpfte. Für den langen, begeisterten Schlussapplaus bedankte sich der Trompeter mit dem »Halleluja« aus der Kantate »Exsultate, Jubilate« von Wolfgang Amadeus Mozart als Zugabe.

