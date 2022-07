Musiker spielen in Wertheim zur Unterstützung der Ukraine

Freizeit: Spendensammlung bei »Musik auf dem Markt«

Wertheim 07.07.2022 - 10:36 Uhr 1 Min.

Eugen de Ryck, Rainer "Buddha" Berneth und die Ukrainerin Tatiana Yuriyivna spielen und singen am Samstag auf dem Wertheimer Wochenmarkt zu Gunsten der Menschen in der Ukraine. Foto: Hendrik Holnäck

Gesammelt werden laut Band dabei Spenden für Ausrüstungsgegenstände zum Schutz derjenigen, die von den Kampfhandlungen betroffen sind. Zu hören sein werden Eugen de Ryck aus Schwebheim bei Schweinfurt, Rainer »Buddha« Berneth aus Bamberg und die Ukrainerin Tatiana Yuriyivna mit Gitarre, Percussion und Gesang.

Thomas Garos, der die regelmäßige Marktmusik organisiert lobte de Ryck als sozial engagiert und weltoffen. De Ryck ist seit den 1980ern erfolgreicher Profimusiker, hat bisher sechs Soloalben veröffentlicht und stand mit weltbekannten Musikgrößen auf der Bühne.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus erzählte er, er und Berneth hätten Yuriyivna bei einem Auftritt beim Friedenskonzert in Zeil am Main Ende März kennengelernt. Auch die ukrainische Sängerin sei dort mit Jazzsongs aufgetreten. Er habe gemerkt, was in ihr stecke.

Yuriyivna stammt aus Pawlograd in der Zentral-Ukraine. Sie floh mit Ihrem 15-jährigen Sohn und ihrer kleinen Schwester bei Ausbruch des Angriffskriegs durch die russischen Truppen nach Deutschland und ist nun in der Musikakademie auf Schloss Weißenbrunn untergebracht. Den Vater ihres Sohnes musste sie zurücklassen. Er kämpft in der Ukraine. Yuriyivna ist in ihrer Heimatregion als Sängerin und Gesangslehrerin bekannt und hat eine Hymne für ihre Stadt geschrieben. Außerdem hatte sie TV-Auftritte gehabt und Wettbewerbe gewonnen.

Schon am Abend der ersten Begegnung wurde die Zusammenarbeit von Yuriyivna mit de Rick besiegelt. Bereits am 1. April fanden erste gemeinsame Studioaufnahmen statt. Inzwischen hat das Bandprojekt mehrere Konzerte vor tausenden Zuschauern gegeben. Die drei Musiker werden von 11 bis 14 Uhr mit eigenen Songs, unter anderem aus Rock, Pop, Soul und Balladen zu hören sein. Sie werden in Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Sanskrit, einer Form des Altindischen, singen.

bdg