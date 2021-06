Musiker fördern, nicht überfordern

Freizeit: Seit September 2020 leitet Kurt Sitterli die Musikschule Kreuzwertheim - Ab Montag Präsenzunterricht

Aufgrund der verschiedenen Lockdowns ist in der Öffentlichkeit noch nicht so richtig angekommen, dass Kurt Sitterli seit neun Monaten Schulleiter an der Musikschule Kreuzwertheim ist.

Seit annähernd 50 Jahren sorgt der Musizierkreis für die musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen aus der Region um Kreuzwertheim. Ebenso lange ist Bärbel Klüpfel zunächst als Blockflötenlehrerin später dann als Schulleiterin aktiv. Schon seit einigen Jahren unternimmt sie den Versuch, sich schrittweise aus der Verantwortung zurückzuziehen, was jedoch immer wieder gescheitert ist. Doch jetzt ist sie überzeugt, mit Kurt Sitterli den richtigen Kandidaten gefunden zu haben.

In Dinkelsbühl angefangen

Seine erste musikalisch prägende Ausbildung habe er an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl bei Joachim Sponsel erhalten, erklärt der 52-Jährige. Anschließend studierte er am Hermann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg; das er 1999 als staatlich geprüfter Musiklehrer abschloss. Es folgte ein Kooperationsjahr mit der Hochschule für Musik in Würzburg; an der er das Diplom als Musiklehrer im Hauptfach Schlagzeug erwarb.

Seit knapp 20 Jahren unterrichtet Sitterli an den Musikschulen in Kreuzwertheim und Wertheim angehende Percussionisten und vermittelt ihnen wie man auf den verschiedenen Schlaginstrumenten immer den richtigen Rhythmus findet.

Jetzt möchte er den Vorstand des Musizierkreises dabei unterstützen, dass die Musikschule in Kreuzwertheim auch nach dem absehbaren Abgang von Klüpfel nicht aus dem Takt kommt.

»Musikschule ist für mich ein Ort, wo Menschen jeden Alters und jeder Herkunft die Möglichkeit haben, gemeinsam zu musizieren«, sagt Sitterli, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Margetshöchheim lebt. Bei der Ausbildung liege ihm, ebenso wie den anderen Lehrern, das Wohl der Schüler besonders am Herzen. Getreu dem Motto des Musizierkreises: »Fördern, aber nicht überfordern.«

Freude steht im Vordergrund

Dabei stehe stets die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund, sagt Sitterli, der über eine große Erfahrung als Musiker in diversen Rock-Pop-Bands, Percussion-Ensembles und klassischen Orchestern verfügt. Zudem hat Sitterli zwei Lehrwerke für Anfänger für kleine Trommel und Drumset verfasst. Da die meisten der 24 Lehrer an der Musikschule in Kreuzwertheim auch aktive Kulturschaffende sind, könnten die rund 340 Schüler von deren Erfahrung und Professionalität enorm profitieren. Allerdings seien diese Kräfte auch sehr stark von den Einschränkungen der Pandemie betroffen.

Dem Vorstand des Musizierkreises sei es ein sehr großes Anliegen gewesen, die finanziellen Einbußen des Kollegiums so gering wie möglich zu halten. »Das ist auch gelungen«, freut sich der neue Schulleiter, der besonders auch das kluge Onlineunterrichtsangebot seiner Kollegen lobt, wodurch es gelungen sei, den Unterrichtsausfall zu minimieren.

PETER RIFFENACH

Drei Fragen Seit September vergangenen Jahres leitet Kurt Sitterli mit Bärbel Klüpfel die Musikschule in Kreuzwertheim. Der 52-Jährige ist seit 20 Jahren an der Einrichtung des Musizierkreises als Schlagzeuglehrer tätig. Im Gespräch mit unserem Medienhaus beantwortete er drei Fragen zum Thema Pandemie. Gab es in Ihrer bisherigen Amtszeit als Schulleiter in Kreuzwertheim überhaupt Möglichkeiten zum Präsenzunterricht? Ja, es gab während meiner Amtszeit auch immer wieder Zeiten, in denen Unterricht in Präsenzform möglich war. In diesen Wochen merkten wir, wie wichtig und unumgänglich Unterricht vor Ort ist. Nachdem wir im September hoffnungsvoll ins neue Schuljahr starteten, hat sich schnell herausgestellt, dass es ein schwieriges und kompliziertes Schuljahr, mit vielen Herausforderungen für unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wird. Ein hoffentlich, im negativen Sinn, einzigartiges Schuljahr. Haben die verschiedenen Lockdowns negative Auswirkungen auf die Schülerzahlen? Dank des einfallsreichen und flexibel gestalteten Online-Unterrichts unserer Lehrer und der Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern, sich auf diese Unterrichtsform einzulassen und oft sehr kurzfristige Entscheidungen mitzutragen, können wir keine signifikanten, negativen Auswirkungen der Lockdowns auf die Schülerzahlen feststellen. Wird ab Montag tatsächlich mit dem Präsenzunterricht gestartet? Ja, ab Montag starten wir wieder mit Präsenzunterricht und hoffen, dass es auch so bleibt, denn wir haben uns bis zum Schuljahresende noch einiges vorgenommen. In der dritten Juniwoche ist, unter Einhaltung der Hygieneregeln, bei unserem Kooperationspartner, der Grundschule Kreuzwertheim, eine Instrumentenvorstellung geplant. Auf unser Sommerkonzert möchten wir auch nicht verzichten. Es soll nach einer langen Pandemiephase, am Sonntag, 18. Juli, als Sonntagsmatinee im Hof der alten Schule stattfinden. riff