Musikalische Zeitreise in Wertheim mit Songs von Phil Collins und Genesis

Wertheim 24.07.2022 - 11:21 Uhr < 1 Min.

Die Band True Collins hat ihr Publikum auf der Wertheimer Burg mitgerissen. Foto: Thilo Winkelmann

Schon beim ersten Lied, »I don´t care anymore«, zog Sänger Tom Ludwig die Zuhörer mit seiner authentischen Stimmfarbe auf seine Seite. Kommt er seinem Idol schon rein optisch recht nahe - wenn man die Augen schloss, glaubte man auch, Phil Collins und Genesis zu hören. Beim folgenden »Something happened« hielt es dann fast keinen mehr der rund 300 Besucher - meist schon im gesetzten Alter - auf den Stühlen. Mit »No Son of Mine«, »Another Day in Paradise« oder »Jesus He knows Me« folgten Hit auf Hit, die die textsicheren Zuhörer lautstark mitsangen. Mittlerweile wurde auch im Mittelgang oder der improvisierten Tanzfläche hinter der letzten Stuhlreihe getanzt.

Bei der vor 40 Jahren veröffentlichten Ballade »Don't let him steal your Heart away« konnte Sänger Tom Ludwig dann sein ganzes Können und die beeindruckende Qualität als Phil Collins Cover-Sänger zeigen. Spaß und Spielfreude merkte man True Collins an. In beeindruckender Detailtreue gespielt wurden »Sussudio«, »Two Hearts« und natürlich »In the Air tonight«.

Mit rhythmisch schwingenden erhobenen Armen des Publikums zu » Invisible Touch« näherte sich das zweistündige Konzert dann seinem Ende. Aber ohne Zugabe gingen die Musiker nicht von der Bühne.

tlo/ Thilo Winkelmann