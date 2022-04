Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Musikalische Geschichten zur Marktzeit in der Stiftskirche

Kultur: Eröffnungskonzert der Reihe »Musik zur Marktzeit«- Bach, Klosterschwestern und Choräle - Bezirkskantor spielt nächsten Samstag

Wertheim 24.04.2022 - 11:58 Uhr 1 Min.

Carsten Klomp eröffnete am Samstag die Reihe "Orgelmusik zur Marktzeit 2022" in der Wertheimer Stiftskirche. Foto: Birger-Daniel Grein

Der 1965 geborene Kirchenmusiker hat seit Oktober 2012 die Professur für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel für Kirchenmusik in Heidelberg inne. Er hat die Wertheimer Musikreihe maßgeblich organisiert. Dekanin Wibke Klomp freute sich über das große Interesse zum Start ins neue Orgeljahr. »Wir hoffen, mit den Konzerten auch zur Belebung der Innenstadt beizutragen«, sagte sie.

Selbst zusammengestellt

Carsten Klomp spielte einige Suiten, unterstützt von Jenny Amarell. Die erste Folge hatte Klomp selbst zusammengestellt. Sie begann mit der »Toccata con Fuga in d« von Johann Sebastian Bach. Damit war auch das Motto der Reihe »Bach+X« erfüllt. Es folgten in der Suite aus dem Orgelbüchlein das Choralvorspiel über den Choral »Christ lag in Todesbanden« und das Choralvorspiel über den Choral »Erschienen ist der herrlich Tag«. Zu hören war während des etwa halbstündigen Konzerts außerdem die Suite Carmélite von Jean Francaix.

Inspiration

Deren Teile hatte Klomp zu einer eigenen Geschichte inspiriert: So könnten die Klänge die besonderen Frauen beschreiben, die man in einem Kloster finde. Zuerst sei da Soeur Blanche, die einen an der Pforte höflich empfange. Dann treffe man auf Mère Marie de l'Incarnation, die Altäbtissin, die durch die Gänge schwebe. Weiter begegne man musikalisch Soeur Anne de la Croix mit ihren klagenden Tönen.

Im Küchentrakt komme es zu einer Begegnung mit Sour Constance, die an »Sprechdurchfall« leide, im Weinkeller wiederum sei Soeur Mathilde schon mittags in leicht weinseliger Laune. Zum Schluss schließe die 150 Kilo-Krau Mère Marie de Saint-Augustin den Gast in ihre Arme. Als Zugabe präsentierte Klomp das »Vaterunser« aus der Suite von Hakim. Die Spenden aus dem ersten Konzert kommen der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine des Vereins Willkommen in Wertheim zugute.

Straßenmusik

Am Samstag gab es auf dem Marktplatz zudem Straßenmusik, um den Menschen dort zu helfen. Die 14-jährige Nina Ulbricht aus Wertheim-Sachsenhausen spielte mit ihrem Saxofon für Hilfsprojekte für ukrainische Flüchtlinge. »Ich spende das Geld entweder für Hilfsprojekte in der Region oder direkt in der Ukraine, das überlege ich noch«, erklärte sie.

Das nächste Orgelkonzert in der Stiftskirche gibt es kommenden Samstag um 11 Uhr. Der neue Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl spielt Werke von Bach und Marcel Dupré.

Die dabei gesammelten Spenden kommen der kirchenmusikalischen Arbeit der Stiftskirche zugute.

bdg