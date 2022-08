Musikalische amerikanische Musikvielfalt im Biergarten

Bernd Rinser spielte am Samstag "Roots Rock" im Biergarten Pit-Stop in Wertheim-Urphar

Wertheim 28.08.2022 - 13:22 Uhr < 1 Min.

Am Samstag unterhielt das musikalische Multitalent Bernd Rinser mit "RootsRock" im Biergarten Urphar.

"Roots Rock" ist eine Rockmusikrichtung, die Rock wieder stärker mit seinen Wurzeln in der US-amerikanischen Folklore oder Volksmusik verbindet. So entsteht die Verbindung von Rock mit Country, Blues und Folk. Neben seinen Gesangstalent überzeugt der Solomusiker mit einer Instrumentenvielfalt aus Mundharmonika, Gitarren und Fußschlagzeugen. Zum Einsatz kamen auch mehrere Verstärker. Zwischen den Liedern gab Rinser Einblicke in die Entwicklung von Musikstilen. So erzählte er über die Zeit, in der in der Musik viel mit Hall experimentiert wurde: "Man stellte den Verstärker in einen gekachelten Toilettenraum und hat den Ton zehn Meter weiter wieder aufgenommen." Auch habe man riesige Metallplatten für den Hall krachen lassen. Rinser spielt jedes Jahr etwa hundert Konzerte. Im Biergarten "Pit-Stop" trat er dieses Jahr schon zum zweiten Mal auf. Der erste Auftritt dort war im Juni. Am Samstag lauschten rund 40 Gästen dem Musiker. Von der Gästezahl trotz des regnerischen Wetters zeigte sich Biergarteninhaber Holger Rückert positiv überrascht. Es seien mehr als im Juni gewesen, obwohl das Wetter da besser war. Dies habe wohl auch an der kurzfristigen Planung des ersten Konzerts gelegen.

Der Künstler hätte den Biergarten gekannt und schon vor der Pandemie angefragt, ob er dort auftreten könne, so Rückert weiter. Nun sei dies möglich geworden. Man habe in der Vergangenheit immer wieder Livemusik verschiedener Bands angeboten und dabei viele Gästen begrüßen können. "Größere Events sind aktuell wegen Personalmangel im Biergarten aber leider nicht möglich", bedauerte Rückert abschließend.

