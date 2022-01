Musik war seine große Leidenschaft

Nachruf: Dertinger Reinhold Friedrich beerdigt

Wertheim 04.01.2022 - 00:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Reinhold Friedrich ist gestorben. Foto (Archiv): Watzka

Groß von Statur war er nicht, aber durchaus von Persönlichkeit und Herzlichkeit.

Reinhold Friedrich wurde am 4. September 1926 in Dertingen geboren, wuchs mit vier Geschwistern auf und besuchte von 1933 bis 1941 die Volksschule. Von 1941 bis 1944 erlernte er das Schmiedehandwerk. Nach seiner Ausbildung wurde Friedrich zum Kriegsdienst eingezogen. Kurz vor Weihnachten 1945 kam er aus amerikanischer Gefangenschaft in die Heimat zurück. Bis 1956 arbeitete er auch im Kohlebergbau in Aachen. Ab 1956 bis zu seinem Ruhestand 1988 war Reinhold Friedrich bei der Firma Schuller in Wertheim beschäftigt. Friedrich hatte im Nebenerwerb eine kleine Landwirtschaft mit Weinbau.

Drei Kinder mit Ehefrau Anni

Seine Liebe galt seiner Frau Anni, die er am 29. Dezember 1949 heiratete. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Anni Friedrich starb bereits vor einigen Jahren.

Friedrichs große Leidenschaft war die Musik. Er war Gründungsmitglied des Dertinger Posaunenchors und spielte dort 65 Jahre lang mit. 15 Jahre war er dessen Vorsitzender. Außerdem hat er bei der Gründung der Dertinger Musikkapelle mitgewirkt und spielte hier von 1975 bis 2006 das Flügelhorn. Seit 1942 war Friedrich Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Von 1966 bis 1986 fungierte er als Kommandant und wurde später zum Ehrenkommandanten ernannt. Mehr als 60 Jahre sang er beim Liederkranz Dertingen. Von 1975 bis 2003 spielte er Fanfare in der ersten Stimme bei den Fränkischen Herolden.

Ein Vereinsleben in Dertingen ohne Reinhold Friedrich war jahrzehntelang nicht denkbar. Als er in den Vereinen schon nicht mehr aktiv war, spielte er noch viele Jahre beim Posaunenchor auf dem Friedhof mit. Dertingen ist eine der wenigen Ortschaften, wo eine Trauerfeier musikalisch umrahmt wird.

Vergangenen Montag haben seine Musikkameraden nun für ihn gespielt, und die Feuerwehrkameraden haben ihn zu Grabe getragen. Für seine Leistungen im Vereinsleben erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die Stadtmedaille Wertheims.

Reinhold Friedrich war ein Typ, von denen es nur wenige gibt. Er war bei allen beliebt, konnte vom Baby bis zum Senior jeden unterhalten, war freundlich, witzig, begeisternd. Es gab nie böse Worte, er wusste immer einen Witz. Ganzen Generationen hat er seinen Volksliederschatz beigebracht. Es waren auch ein paar »schlechte Liedle« dabei, wie man augenzwinkernd sagt.

Viele Dertinger können viele Strophen singen - weil sie sie von Friedrich gelernt haben - nur Reinhold Friedrich, der konnte immer noch eine Strophe mehr als alle anderen. Friedrich war über Jahrzehnte der Kopf hinter dem Kerwazäidl - dem jährlichen Bericht über die Ortsgeschehnisse, die sich im Weinort zugetragen haben.

Friedrich hatte wahrscheinlich 500 Geburtstage oder mehr im Kopf - oder auf dem Papier - denn er hat jeden zu seinem Geburtstag angerufen und sogar Ständchen am Telefon gespielt. Nicht nur für die Ur-Dertinger, auch Eingeheiratete und Zugereiste kamen in den Genuss.

nast