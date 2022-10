Soirée des Bettinger Gesangvereins mit Posaunenchor in der Mainwiesenhalle

Konzert

Wertheim 17.10.2022 - 12:23 Uhr 1 Min.

Endlich wieder eine Soirée. Frank Wolz dirigiert den Bettinger Gesangverein und den Posaunenchor. Foto: Michael Geringhoff

Soirée heißt es etwas vornehmer, und das wird auch den hörbar vielen Übungsstunden gerecht, die die knapp 50 Sänger und Instrumentalisten in den Abend gesetzt haben.

»Jetzt müssen wir nur noch liefern«, hatte Roland Beck, der Chef der Sänger, noch kurz vor Konzertbeginn gesagt. Und sie haben geliefert. Bunt und querbeet, ein bisschen von allem, was die Besucher wirklich gerne hören wollten.

Einer, an dem man da heutzutage kaum vorbeikommt, ist der britische Komponist John Rutter, der den Einstieg in den Abend komponiert hatte. Einer, der immer öfter gespielt wird, ist Jens Uhlenhoff, der zwei Fantasien über Bilder von Marc Chagall beigesteuert hat. Sozusagen auch »Bilder einer Ausstellung«, erst in wiegenden Dreivierteln und später dann in jagenden Achteln - eine Musik, bei der der Posaunenchor sich aufs moderne Terrain gewagt hat.

Zeitkritisch wurde der Chor im zweiten Teildes Abends. Gesungen wurde gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit, gegen Krieg und Ungerechtigkeit.

Die Gewährsleute hierfür waren Udo Jürgens und Konstantin Wecker und das Schöne, immer wieder das mit August Hoffmann von Fallersleben verbundene Lied von den freien Gedanken.

Die Franzosen und der Posaunenchor hatten es anschließend mehr von der Liebe, vom Plaisir d´amour und von Edith Piaf und ihrem »Vie en rose«. Der Chor nahm es direkt darauf mit Nena auf, mit dem Pop-Duo Ich und Ich und mit Peter Maffay.

Mächtig und konzertant

Mächtig und konzertant wurde es anschließend im Film-Set des Posaunenchors.

Auf die 20th Century Fox Fanfare folgten das James Bond-Thema, die »Black Pearl« aus dem Film »Fluch der Karibik« und »Gabriellas Song« aus dem fast 20 Jahre alten Kinofilm »Wie im Himmel«.

Wo ein Gesangverein, da auch Lieder von Hubert von Goisern, Udo Jürgens und der Münchner Freiheit, was die Sparte der Musik zum Träumen komplett machte. Abschließend gab es Böhmisches vom Posaunenchor, Zugaben und viel Beifall.

