Musik und Kabarett statt Krise

Burgfestival: Künstler genießen es, endlich wieder live und vor »lebenden Menschen« zu spielen

»Es hätte deutlich schlimmer kommen können«, waren sich die Verantwortlichen des Wertheimer Kunstvereins »Convenartis« am Samstag einig. Angesichts der Wettervorhersage bestand die Gefahr, dass das »Burgfestival«, das der Verein zusammen mit dem Hofgarten-Kabarett aus Aschaffenburg veranstaltete, mit Kabarett- und Comedygrößen wie Jürgen Becker, »Die Feisten« und Erwin Pelzig im wahren Wortsinn ins Wasser fällt.

Doch, ein Wunder, an jedem der Festivaltage hörte der Regen, falls es welchen gab, vor der Vorstellung auf und bis zur letzten Zugabe fiel kein Tropfen mehr aus dem zumeist wolkenverhangenen Himmel.

Am Donnerstag, als Jürgen Becker, Kölner Kabarettist und ehemaliger Moderator der Kultsendung »Mitternachtsspitzen«, die Bühne betrat, sah er sich noch einer überschaubaren Zahl von Zuschauern gegenüber. Trotzdem war er begeistert nach Monaten des Lockdowns, endlich wieder »vor lebenden Menschen« und nicht »vor hupenden Autos« spielen zu dürfen.

Rheinischer Humor am Main

Der 61-jährige entpuppte sich als Weltverbesserer mit rheinischem Humor, der seinem Publikum riet, »Flönz« als Passwort für den PC zu nehmen, weil da »international agierende Häcker bestimmt nicht drauf kommen«. Für die Zukunft prophezeit er superschnelles Internet, bei dem man Tore sieht, bevor sie auf dem Platz geschossen wurden.

Auch den Konsumwahn nahm Becker aufs Korn: »Wissen Sie, dass der durchschnittlich Deutsche 60 Kleidungsstücke pro Jahr kauft und davon werden viele nie getragen«, kritisiert der Jeck, der seine Zuhörer am Ende mit einem Kamelle-Regen von der Bühne überraschte.

»Ganz schön feist«, ging es am Freitag mit Rainer (Schacht) und »C«, alias Mathias Zeh, auf der Bühne zu. Bei den beiden Sängern und Musikern, die seit 2013 ein ständig wachsendes Publikum mit ihrer »Zwei-Mann-Song-Comedy« begeistern, war das Vertrauen der Besucher schon deutlich größer, denn es trauten sich schon 50 Prozent mehr Zuschauer in den Burggraben.

Ausverkauft mit 300 Zuschauern

Neben Klassikern wie »Flamíngo Domingo«, das sie am liebsten zusammen mit den »Amigos« singen würden, oder dem Gänseblümchensong, der inzwischen in ungezählten Selbstfindungsgruppen Hochkonjunktur hat, oder dem »Junggesellenabschied«, der 2018 in den Sozialen Medien viral ging und ihnen den Deutschen Kleinkunstpreis einbrachte, präsentieren die beiden auch Songs von ihrer aktuellen Scheibe »Radio Uwe & Klaus«.

Sie entstand, nachdem im März 2020, statt 130 Auftritten im Jahr, plötzlich Stillstand in der Künstlerbranche angesagt war. Wenn die Feisten eines können, dann sich selbst auf den Arm nehmen, wie das Wertheimer Publikum mit Begeisterung feststellte.

Die musikalische und gesangliche Vielfältigkeit der Künstler ist enorm, denn sie beherrschen von Reggae über Pop und Rock bis Schlager fast alle Genres und das in der Regel mit selbst geschriebenen Liedern.

Allerdings können sie auch bekannte Titel umschreiben, was sie mit der frenetisch gefeierten »Hymne des öffentlichen Dienstes« mit Namen »Kriech da nicht rein« zur Melodie von »Griechischer Wein« eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Den Abschluss bildete am Wochenende, zumindest am Samstag vor dem ausverkauftem Burggraben - das waren allerdings wegen der Pandemieauflagen lediglich knapp über 300 Zuhörer - der gebürtige Würzburger Frank-Markus Barwasser. Er hatte seine drei Alter Egos Erwin Pelzig, unverkennbar durch seine Pepitahütli und das Täschli, den gestelzten Dr. Göbel und den prolligen Hartmut mitgebracht.

Humoristisch und philosophisch gleichermaßen machte sich Pelzig auf die Suchen nach »dem wunden Punkt« der Menschheit. Als besondere Kränkung für die Menschheit hat der Künstler die Entdeckungen ausgemacht, dass der Mensch weder die Krönung der Schöpfung noch der Mittelpunkt des Universums ist.

Gemeinsam Lachen

Zudem sei der Homo Sapiens im Grunde nichts weiter als ein »triebgesteuerter Affe«, der nichts auf die Reihe kriege, wie die Corona-Krise wieder eindrücklich unter Beweis gestellt habe, resümierte der Kabarettist, der immer wieder durch eine Alarmanlage unterbrochen wurde, die in der Nachbarschaft des Burggrabens ertönte.

Trotz zahlreicher philosophischer Betrachtungen, bei denen in vielen Vorlesungen die Studenten weggenickt wären, blieb der Humor nicht auf der Stecke und das Publikum hatte viel Spaß am Auftritt der »gespaltenen Persönlichkeit« Frank-Markus Barwasser.

Wer alle drei Abende im Burggraben miterlebt hat, war einer Meinung, dass das Burgfestival nach Wiederholung schreit. Dem Vernehmen nach sind die Verantwortlichen bereits auf der Suche nach einem Wochenende im Jahr 2022.

PETER RIFFENACH

Hintergrund: Die drei Acts Drei Acts, mit sechs Darstellern, gab es beim Kabarettfestival von Donnerstag bis Sonntag auf der Wertheimer Burg, das vom Hofgarten-Kabarett aus Aschaffenburg und dem Kunstverein »Convenartis« aus Wertheim veranstaltet wurde. Jürgen Becker, 1959 in Köln geboren, ist gelernter grafischer Zeichner und studierter Sozialarbeiter. Er gehörte 1984 zu den Gründern der Stunksitzung und gründete 1989 zusammen mit zwei Mitstreitern das Trio »3 Gestirn Köln 1«. Seit 1991 ist er solo unterwegs und übernahm 1992 die Moderation der Kabarettsendung »Mitternachtsspitzen«. »Die Feisten«: Das sind Rainer Schacht und Mathias Zeh, kurz C, die ursprünglich aus Göttingen kommen und dort zunächst als Vokaltrio »Ganz schön feist« auftraten. Nach der Trennung machten sich die beiden 2013 selbstständig und begleiten ihre »Zwei-Mann-Song-Comedy« mit verschiedenen akustischen Instrumenten wie Gitarre, Bass, Mandoline, Sitar und Cajon. 2017 wurden Schacht, der inzwischen in Mannheim lebt und Zeh, der in Kassel wohnt, mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Gleich drei Akteure, nämlich Erwin Pelzig, Dr. Göbel und Hartmut, brachte Frank-Markus Barwasser, 1960 in Würzburg geboren, auf die Bühne. Der gelernte Journalist studierte Neuere Geschichte und Ethnologie an den Universitäten München und Salamanca. Als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk war er bekannt für seine Glossen und trat 1993 erstmals als Erwin Pelzig auf. ()