Munteanu neuer Chefarzt in Kinderklinik

Caritas-Krankenhaus: Team jetzt komplett

Chefarzt Martin Munteanu.

Martin Munteanu hat bisher sowohl Erfahrungen im gesamten Gebiet der allgemeinen Pädiatrie gesammelt und zugleich seine Kompetenz in mehreren Spezialgebieten der Kinder- und Jugendheilkunde vertieft.

Uniklinik Essen

Mehr als elf Jahre lang war er im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen (UKE) tätig und nutzte dort die Möglichkeiten einer der größten pädiatrischen Einrichtungen im Ruhrgebiet, um in verschiedenen kinderheilkundlichen Bereichen zu arbeiten, heißt es weiter.

So war er sowohl in der Kinderintensivmedizin wie in der Neonatologie des UKE im Einsatz. Erfahrungen sammelte er außerdem in der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie des UKE.

Nach seiner Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und einer Zwischenstation an den Kinderkliniken der Stadt Köln spezialisierte er sich zunehmend auf das Gebiet der Kinderendokrinologie und Kinderdiabetologie und erwarb die Zusatzbezeichnung »Kinderendokrinologe und Diabetologe«.

2020 wechselte er an das Institut für Humangenetik der Universität Essen und leitete dort unter anderem die Spezialsprechstunde »Endogenetik« für Kinder. Zeitgleich übernahm er Neonatologie-Dienste im Perinatalzentrum der Kinderklinik Siegen, um »nah an der Praxis zu bleiben«, wie er betont.

Gemeinsam leiten künftig drei Chefärzte im Team die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Caritas: neben Martin Munteanu, der für die Bereiche Kinderendokrinologie und Kinderdiabetologie zuständig ist, sind das Georg Kutsche mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie (neurologische Erkrankungen bei Kindern) und Christian Willaschek mit dem Schwerpunkt Neonatologie, also der Versorgung von Frühgeborenen.

el