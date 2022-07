Müllprobleme in Wertheim nehmen weiter zu

Neuester Fall im Rosengarten

Wertheim 05.07.2022 - 12:04 Uhr 2 Min.

Wilde Müllablagerungen sind in und um Wertheim ein Problem. Der neueste Fall wurde am vergangenen Samstag im Rosengarten entdeckt. Dort wurden gleich mehrere Tüten Hausmülls entsorgt. Foto: Birger-Daniel Grein

Neben Verpackungsmüll, wie Pizzakartons, Becher oder Fast-Food-Verpackungen bei Sitzbänken würde auch Hausmüll entsorgt. Hausmüll steckten rücksichtslose Bürger manchmal sogar tütenweise in öffentliche Mülleimer. Ein weiteres Problem seien größere Müllansammlungen rund um den Metallcontainer im Dorf. »Von Holz, Tapeten und Farben über Autoreifen bis zu Kühlschränken und Gefriertruhen gab es schon alles«, so Sturm. Erst vor kurzem hatte es dort zwei Ablagerungen kurz hintereinander zu geben. Über eine Pressemitteilung hatte die Stadt Zeugen für das illegale Lagern von Altholz im Container auf dem Tauberparkplatz im Dorf gesucht. »Am Tag, an dem die Meldung in der Zeitung war, stand wieder etwas dort«, ärgert sich Sturm. Es habe eine komplette Kücheneinrichtung vor dem Metallcontainer gestanden.

»Ich bin der Meinung, die wilden Müllablagerungen werden mehr«, ist Sturm überzeugt. Verständnis hat Sturm nicht. Es gebe die Möglichkeit der kostenlosen Sperrmüllabholung und des Recyclinghofs. Darauf wollten manche nicht warten und entsorgten ihren Müll dann eben anders.

Bußgelder drohen

Dankbar zeigte er sich darüber, dass es im Dorf einen Helfer gibt, der sich um den Platz um den Container kümmert. Meldungen über wilde Müllablagerungen gibt Sturm ans Ordnungsamt weiter. Manchmal könne man den Verursacher stellen. Neben den Kosten für die Entsorgung drohen auch Bußgelder. Ärgerlich an den wilden Müllablagerungen oder falschen Einwürfen in die Container sei, dass letztlich die Allgemeinheit die Kosten trage. Mit Pressemeldungen wolle man einerseits Zeugen finden, andererseits die Menschen für das Problem sensibilisieren.

Überall fordern Bürger mehr Mülleimer, doch mit deren Aufstellung ist es nicht getan. Sturm betont, man müsse auch immer jemanden haben, der diese regelmäßig leert. Die Ortschaften müssten selbst Kräfte dafür finden. »Wir haben teilweise Mülleimer wieder entfernt, um die Entsorgung von Hausmüll darin zu verhindern«, berichtet er. Ein weiteres Problem sei, dass auch Tiere Müll aus den Eimern herauszögen und dieser dann auf dem Boden liege.

In Bettingen ist Verpackungsmüll das größte Problem. »Die Menge in der Landschaft ist unglaublich hoch«, erklärt Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp. Überall, wo man legal oder illegal hinfahren könne, fänden sich To-Go-Verpackungen. Dankbar zeigte er sich gegenüber den Mitarbeitern des Dorfs, die sich um das Einsammeln kümmerten. »Ohne sie würden wir im Verpackungsmüll ertrinken«, ist Tschöp überzeugt und verweist darauf, dass Verpackungen, wie Pizzakartons Mülleimer verstopfen würden.

Kritik an wilden Müllablagerungen gibt es auch in der Wertheimer Kernstadt und in Bestenheid. In verschiedenen Facebookgruppen werden dazu regelmäßig Fotos gepostet. Zudem lagen am Samstag im Rosengarten beim Rathaus gleich mehrere Tüten Hausmüll. Laut einer Wertheimerin war es nicht das erste Mal.

Digitale Mängelmeldung

Die Stadt Wertheim bietet seit kurzem die Möglichkeit einer einfachen digitalen Mängelmeldung. Über diese können neben kaputten Straßenlampen auch verschmutzte Spielplätze oder ein Müllhaufen in der Landschaft gemeldet werden. Meldungen können entweder über die kostenlose App »Mängelmelder« oder den Link https://wertheim.maengelmelder.de/ abgegeben werden.

BIRGER-DANIEL GREIN