Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Müllgebühren steigen um rund 13 Prozent

Abfallentsorgung: Gebührenbescheide für Haushalte im Main-Tauber-Kreis werden in Kürze verschickt

Main-Tauber-Kreis 04.03.2022 - 12:25 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Abfallgebührenbescheid des AWMT für das Jahr 2022: Die Bescheide werden in Kürze versandt. Foto: Frank Mittnacht/Landratsamt

Daraus ergeben sich um rund 13 Prozent erhöhte Müllgebühren im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt. Mit Blick auf den Durchschnittspreis für einen vierköpfigen Haushalt im Main-Tauber-Kreis (60 Liter Restmüll und 80 Liter Biomüll) in Höhe von 136 Euro liege der Landkreis allerdings unter dem Durchschnitt von 172 Euro in Baden-Württemberg.

Der geforderte Betrag muss vor Fälligkeit an den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) überwiesen werden. Der AWMT weist darauf hin, dass bei der Überweisung der Verwendungszweck laut Bescheid (zum Beispiel 1234567/6123456) angegeben werden muss, damit die Müllgebühren korrekt verbucht werden können. Dem Brief mit dem Gebührenbescheid liegt außerdem ein Sepa-Lastschriftmandat bei. Bürgerinnen und Bürger, die bisher noch kein Sepa-Mandat erteilt haben, können dies nachholen, um den Betrag für 2022 und die kommenden Jahre einziehen zu lassen.

Der AWMT bittet um Verständnis, dass es bei Fragen rund um den Gebührenbescheid zu erhöhtem Telefonaufkommen und längeren Wartezeiten kommen könne. Bürgerinnen und Bürger werden um Geduld gebeten. Sie sollten es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. E-Mails könnten nicht sofort beantwortet werden. Wenn ein Rückruf zugesagt wird, könne dies einige Tage dauern. Alle Anfragen würden jedoch schnellst- und bestmöglich abgearbeitet, verspricht das Landratsamt.

Ist ein Gebührenbescheid fehlerhaft, so muss schriftlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Abfallwirtschaftsbetrieb, eingereicht werden. Für Rückfragen sollte immer die Telefonnummer angegeben werden, damit der Fall schneller bearbeitet werden kann. Ein telefonischer Widerspruch ist unzulässig, nur schriftlich eingereichte Widersprüche werden bearbeitet.

bal