Mozartfest sorgt für volle Burg

Konzert: Ensemble BachBlech&Blues spielt sich experimentierfreudig durch musikalische Epochen und Stile

Wertheim 12.06.2022 - 15:35 Uhr 2 Min.

Das zwölfköpfige Bläserensemble "BachBlech&Blues" gastierte am Samstag auf der WErtheimer Burg

Entsprechend ergriffen war Trompeter und Moderator Daniel Grieshammer: »Wenn man sich vorstellt, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren vor fast niemand auftreten konnten, ist es sehr berührend, heute vor dieser Kulisse spielen zu dürfen.«

Von Komponisten angepasst

Sich keine Grenzen aufzuerlegen und sich experimentierfreudig durch die Zeit und die Musikstile zu bewegen, war sicher ein Ziel, das sich die Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie gesetzt haben, als sie das Ensemble gründeten. Auch wenn die Akteure inzwischen etwas in die Jahre gekommen sind und in bekannten Orchestern spielen oder an renommierten Schulen unterrichten, ist diese Experimentier- und auch die Spielfreude der Anfangszeit nicht abhandengekommen. Das stellte das begeisterte Publikum an diesem lauen Sommerabend fest.

Während die Zuhörer es sichtlich genossen, in der untergehenden Sonne zu sitzen und gekonnt dargebotener Musik zu lauschen, war das Abendlicht für so manchen der befrackten Herren auf der Bühne sicherlich zeitweise eine Herausforderung. Doch keiner ließ es sich anmerken und auf die Qualität des Spiels hatte das ebenso wenig Einfluss wie die »Nebengeräusche« vom Vogelgezwitscher über Martinshörner bis hin zu läutenden Kirchenglocken.

Die klassische Ausbildung der Musiker brachte die Zuhörer ins Schwärmen, bei der »Toccata« aus der Marienvesper von Claudio Monteverdi ebenso wie bei der Interpretation des Choralvorspiels von »Nun komm der Heiden Heiland« von Bach, der »Canzon 16« von Giovanni Gabrieli oder der fünfsätzigen Harmoniemusik zur »Entführung aus dem Serail« von Mozart.

Da Stücke speziell für ein zwölfköpfiges Bläserensemble selten sind, ließen die Musiker von Beginn an findige Komponisten die Werke transkribieren. »Wir machen das besonders gern, dass wir Stücke aus einer Zeit in eine andere transportieren«, so geschehen mit »Salve Regina«, einem englischen Madrigal, das Florian Ross in das Stück »Objects Trouves« umgeschrieben hat. Den Solopart in diesem Stück übernahm der Jazzposaunist Adrian Mears, mit dem das Ensemble schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Seinen großen Einsatz hatte Mears im zweiten Teil des Konzerts, in dem sich die Musiker zur Big Band formierten und mal jazzig, mal bluesig klangen. Ob bei »Blue Moon« oder »Leonore 4.1« aus der Feder von Florian Ross, »Mr. Pacman« von Ack von Rooyen oder »Walking in Tip Toe«: Die Füße im Publikum wippten mit und es wurde zaghaft aber mit Begeisterung mitgeklatscht.

Pläne fürs kommende Jahr

Angesichts der tollen Stimmung resümierte am Ende ein sichtlich zufriedener Burgmanager Christian Schlager: »Das ist der Unterschied zwischen dem Mozartfest und den Ludwigsburger Festspielen.« Damit spielte er auf den voll besetzten Burggraben am Samstag und die nur mäßig besuchte »Gran Partita« der Ludwigsburger vor einem Monat an. »Der Würzburger fährt auch mal nach Wertheim auf die Burg und für die Ludwigsburger liegen wir leider weit ab«, bedauerte er.

Er nahm sich vor, im nächsten Jahr die Veranstaltung des Mozartfestes vor dem Konzert der »Ludwigsburger« stattfinden zu lassen. So hofft er, den Werbeeffekt zu nutzen, um eventuell den einen oder anderen Würzburger auch bei dieser Gelegenheit auf die Burg zu locken. Denn beide Veranstalter bieten höchste Qualität, die einen voll besetzten Burggraben verdient gehabt hätten.

PETER RIFFENACH

Hintergrund: Bach Blech & Blues Das zwölfköpfige Ensemble wurde 1991 von Mitgliedern der Jungen Deutschen Philharmonie gegründet und spielt seit 30 Jahren in fast unveränderter Zusammensetzung miteinander - obwohl die Mitglieder inzwischen in berühmten Orchestern spielen oder an renommierten Schulen unterrichten. Im Einzelnen spielten am Samstag auf der Wertheimer Burg die Trompeterin Laura Vukobratovic (Prof. Folkwang Hochschule Essen) mit ihren Kollegen Rudolf Mahni (Philharmonisches Orchester Freiburg), Till Fabian Weser (Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie), Joao Perez sowie Daniel Grieshammer (WDR Sinfonieorchester Köln), der auch durch das Programm führte. An den Posaunen musizierten: Angelika Frei (Badisches Staatstheater Karlsruhe), Heinrich Gölzenleuchter (Badisches Staatstheater Karlsruhe), Hubert Mayer (Philharmonisches Orchester Freiburg) und Stefan Schmitz (WDR Sinfonieorchester Köln). Die Hörner spielten Frank Bechtel (Badisches Staatstheater Karlsruhe) und Dominik Zinsstag (Badische Staatskapelle). Für die ganz tiefen Töne an der Tuba und der Kontrabasstrompete zeichnete Hellmut Karg (Philharmonisches Orchester Freiburg) verantwortlich. Als Gastmusiker standen der Schlagzeuger Guido May aus München und der australische Jazzposaunist Adrian Mears auf der Bühne. (riff)