Wertheim: Moped-Fest mit heißen Maschinen und ziemlich coolen Bikern

Plus harte Rockmusik

Wertheim 26.06.2022 - 13:00 Uhr < 1 Min.

Keine Mopeds, sondern ausgewachsene Krafträder zogen die Blicke auf sich.

So war es auch wieder beim Moped-Fest, das nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Wochenende vom Motorradclub MC Ur-Wald auf dem Lindelbacher Grillplatz ausgerichtet wurde. Bereits am Freitagabend wurde den Gästen, darunter Motorradclubs aus dem bayerischen Fürstenfeldbruck, aus Haigerseelbach (Lahn-Dillkreis), Marburg und Collenberg, die passende Musik geboten. Erstmals hatten die Musiker von Dirty D Preachers (das D in der Mitte steht für Dertingen) einen öffentlichen Auftritt vor Publikum. Zum Programm gehörte auch dieses Jahr wieder das traditionelle Schweinsaugenweitspucken. Gespuckt werden in der Tat echte Schweineaugen. »Eine absolut hygienische Angelegenheit«, schwört der Urpharer Club-Vorsitzende Detlev Dosch, denn die original schweinernen Sehorgane seien vorher sorgfältig gesäubert, gebrüht und zwecks Desinfektion eine Woche lang in hochprozentigen Obstler eingelegt worden. Die unerschrockenen Wettkämpfer - am Samstag waren darunter auch zwei Damen.

Diese hatten immerhin die appetitlichere Wahlmöglichkeit, quasi als »Digestif« das Schweineauge in Whisky, Brandy oder Wodka serviert zu bekommen, bevor sie es in den Mund nehmen.

alsi/Siegfried Albert