Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mondfelder Ortschaftsrat: Keine Freiflächen für Photovoltaik

Weitere Themen

Wertheim 30.10.2022 - 10:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wasser zapfen: Der Rat möchte die Einrichtung einer öffentlichen Wasserentnahmestelle an der Rosenmühle für Mondfeld und Boxtal. Sie gehören zu den wenigen Ortschaften, die keine öffentliche Wasserentnahme haben. Bedarf sei vorhanden, nicht nur zur Bewässerung von Gärten, sagte Ortsvorsteher Eberhard Roth. Die Idee: Bei einem Vor-Ort-Termin klären, ob der stillgelegte Brunnen an der Rosenmühle wieder in Betrieb genommen werden kann. Ganz außer Betrieb ist er ohnehin nicht: Die Wertheimer Stadtwerke mischen 600 Liter täglich dem Aalbachwasser zu.

Weniger Einwohner: Stand 30. September lebten 884 Einwohner in Mondfeld, in den 1990er Jahren waren es noch 950, sagte Roth. Im Kindergarten St. Martin waren für das Kindergartenjahr 2021/22 38 Kinder gemeldet, für 2022/23 sind es 35 Kinder.

Bauen und Blitzen: Mehreren Bauanträgen wurde im Umlaufverfahren zugestimmt - unter anderem einem Wohnhausneubau. Wie viele Tempoverstöße der städtische Blitzeranhänger im Oktober in der Nibelungenstraße aufgezeichnet hat, ist noch unklar.

Kein Platz: Von der Stadtverwaltung wurde auf Betreiben der Fraktion der Grünen nach Freiflächen für Photovolktaikanlagen im Ort gefragt. Vom Ortschaftsrat wurde dies einstimmig abgelehnt: Alle Freiflächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

App-gelehnt: Eine Bürger-App für Smartphons ist immer wieder Thema bei der Bürgerschaft - doch in Mondfeld sieht man, anders als in anderen Orten, die auf Apps setzen - keine Notwendigkeit zur Einführung.

Aussicht genießen: In der Nähe der Mainfähre und am Dammweg "Mondsee" wurden kürzlich zwei Panoramabänke aufgestellt, gespendet von der KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland). Die Mondfelder Gruppe hatte sich aufgelöst, Roth bedankte sich für die Spende.

Günter Herberich