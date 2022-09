Mondfelder Wehr braucht neues Gerätehaus

Bürgerversammlung: Rundgang mit Vertretern der Verwaltung und Vereine sowie einigen Bürgern zu markanten Punkten im Ort

Wertheim 16.09.2022 - 11:59 Uhr 2 Min.

Ortsbegehung vor der Mondfelder Bürgerversammlung mit Vertretern aus Verwaltung und Vereinen sowie mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez: Die Mondfelder brauchen dringend eine neues. Neu ist bereits ein Fahrzeug, das Kommandant Oliver Dembetzki erklärte. Foto: Günter Herberich Bürgerversammlung in der Mondfelder Maintalhalle: Mehr als 50 Mondfelder lauschten am Donnerstag den Ausführungen von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Foto: Günter Herberich

Beim Rundgang durch die Ortschaft mit den Vereinsvertretern nahm man zunächst das Feuerwehrgerätehaus unter die Lupe. Dabei machte Abteilungskommandant Oliver Dembetzki deutlich, dass das Gerätehaus in die Jahre gekommen sei und nicht mehr den Ansprüchen entspreche. Hier bestehe dringend Handlungsbedarf, daher sei ein Neubau auch in den Feuerwehrbedarfsplan aufgenommen worden.

Problematischer Rollsplitt

Über das Brunneneck schlenderten alle entspannt zu den Mainwiesen und kamen ins Gespräch mit den Bürgern. Vorbei ging es an der Fähre zur neu aufgestellten Panoramaliege. Im Friedhof ging Ortsvorsteher Eberhard Roth auf die Problematik des vorhandenen Rollsplitts zwischen den Grabreihen ein. Hier wächst immer wieder Unkraut, das aufwendig entfernt werden muss. Zudem gibt es viele brachliegende Flächen. Das neue Urnenfeld mit der aufgestellten Steele wurde zudem begutachtet.

Mehr als 50 Bürger wollten es sich in der Maintalhalle nicht entgehen lassen, was Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und seine Verwaltungsspitze zu berichten hatten. Mit dabei waren Achim Hörner (Leiter Tiefbauamt). Helmut Wießner, (Dezernatsleiter), Volker Mohr (Leiter Ordnungsamt) und Jürgen Graner (Leiter Zentale Steuerung. Ortsvorsteher Eberhard Roth freute sich über die gute Resonanz seitens der Bürger. Dies zeige das Interesse am Ortsgeschehen. Bereits am Nachmittag trafen sich alle Verantwortlichen am Mondsee, um auf die dortige Müll-Problematik aufmerksam zu machen. Der Oberbürgermeister ist in diesem Jahr bereits das dritte Mal zu Besuch im Ort.

»Goldrichtige Entscheidung«

Vor allem das Fährfest war ihm gut in Erinnerung. »Wir haben es gefeiert, dass wir die Fähre gerettet haben«. Dies sei eine »goldrichtige Entscheidung« gewesen, was auch die Zahlen belegten. So wurden 78.000 Personen im Jahr 2021 über den Main befördert, 37.000 Autos und 10.000 Radfahrer. Ferner gab es 156 kostenfreie Fahrten mit dem Rettungsdienst über den Main. Dies belege, dass es Wert gewesen sei, die verschiedenen Akteure samt den Kommunen zusammen zu bringen. 18.000 Euro werden jährlich durch die Stadt finanziert. Dass es gelungen sei, liege maßgeblich an Ortsvorsteher Eberhard Roth.

Die Energiewende wurde ebenso thematisiert. Dies sei das große Ziel der Bundesregierung. Bis 2031 sollen zwei Prozent der Flächen von der Windkraft genutzt werden. »Wie genau dies in Wertheim aussieht, weiß man noch nicht«, erfuhr man von Herrera Torrez. Derzeit sind in Wertheim 1,1 Prozent für Windparks vorgesehen. Einige Anfragen von Investoren sind vorhanden. So möchte das Fürstenhaus im Schenkenwald in Windkraftanlagen investieren. »Bis jetzt ist gar nichts geklärt, daher werden wir uns auch nicht festlegen«, so der OB. Im Herbst wird man mit allen Ortschaftsräten nach Bretzfeld fahren, um die dortigen Windkraftanlagen zu besichtigen. »Ich gehe davon aus, dass wir unseren Anteil dazu beitragen werden«, so der OB.

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde jüngst im Verwaltungsausschuss besprochen. In Mondfeld gab es 2022 bereits fünf Einsätze. Welche Notwendigkeiten es in der Zukunft gibt, sah man am Bedarfsplan. Dabei stellte man fest, dass 14 neue Fahrzeuge für die Wehren angeschafft werden müssen. Das Feuerwehrhaus in Mondfeld entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Das Gebäude sei zwar gut gepflegt, aber nicht für die Zukunft ausgelegt, hieß es. In Mondfeld wird es daher ein neues Gerätehaus geben.

Allerdings haben Sonderriet und Bettingen Vorrang vor Mondfeld und Dertingen. Noch im Raum steht die Kooperation mit der Boxtaler Wehr.

GÜNTER HERBERICH