Mondfelder kritisieren schlechten Straßenzustand bei Grünenwört

Bürgerfragestunde: Wertheimer Stadtverwaltung will Unterschriftenaktion unterstützen - Mobile Geschwindigkeitsanzeige an Fischerhütte?

Wertheim 16.09.2022 - 12:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Man hatte wenig Verständnis dafür, dass hier überhaupt nichts passiert. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte bereits wiederholt den Regierungspräsidenten angeschrieben und darauf hingewiesen. »Diese Straße ist nicht erfasst worden bei den schlechtesten Straßen Baden-Württembergs. Man muss einfach beharrlich bleiben. Leider ist sie nicht im Landesstraßensanierungsplan mit berücksichtigt« erklärte er. Nicht nachvollziehbar war dies auch für Ortsvorsteher Eberhard Roth, weshalb die Straße nicht in den Sanierungsplan mit aufgenommen wurde. Die tiefen Senken in der Straße sind gefährlich. Die Bürger griffen hier zahlreiche Argumente auf und wollen eine Unterschriftenaktion vor Ort initiieren. Seitens der Stadtverwaltung wurde hier Unterstützung zugesagt. Die Thematik der möglichen Windkraftanlagen im Schenkenwald griff Stefan Schulz auf. Er möchte den Gemeinderat hier wachrütteln. »Dies hätte fatale Auswirkungen, wenn man nur einen Baum hier rode. Die Bäume sind seien der Klimaschutz, der Schenkenwald ein intakter Wald, sagte er. Unterstützung fand er beim Ortsvorsteher. »Es geht um gesunden Laubwald, der auf der Ebene oben im Schenkenwald steht. Das wären hier Eiche und Buche. Es wäre fatal, wenn diese gerodet werden«, sagte Roth. Als Schlichter zeigte sich der Oberbürgermeister. »Man muss hier erst einmal eins nach dem anderen klären. Dies ist immer eine Auslegungsfrage«.

Von Helmut Wießner erfuhren die Bürger auf Nachfrage, dass es künftig in Neubaugebieten verpflichtend vorgeschrieben ist, Zisternen beim Neubau mit zu berücksichtigen. Das geht aber nur dort, wo es möglich ist.

Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt es zur Sommerzeit auf dem Schotterweg vorbei an der Fischerhütte zum See. Volker Mohr (Leiter Ordnungsamt) meinte, dass es schwierig sei, auf einem Schotterweg, dort zu messen. Er schlug vor, dort in der Sommersaison eine mobile Geschwindigkeitsanzeige aufzustellen.

An der Quelle Rosenmühle möchte man eine Wasserentnahmestelle einrichten. Hier wird es in der nächsten Sitzung vom Ortschaftsrat einen Antrag geben. Derzeit läuft die Quelle in den Main. Die Quelle Rosenmühle gibt nach wie vor Wasser ab, erfuhr man von Eberhard Roth. Wie hoch die Schüttung ist, konnte nicht geklärt werden. Täglich wird nach wie vor Wasser aus der Rosenmühle in den Hochbehälter am Grillplatz gepumpt.

gher