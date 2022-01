Mondfelder Fähre beim Welterbe-Antrag nicht dabei

Flussübergang: Zweckverband will abwarten, welche Auflagen kommen - Seit 2021 zusätzlicher Fährmann

Wertheim 18.01.2022 - 16:15 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Impressionen von der Mainfähre Mondfeld. Auf dem stählernen Deck werden Autos und Lkw transportiert, manchmal aber auch Schafherden.

In Wertheim wartet man ab, ob die neuen Auflagen die Fähre zwischen Mondfeld und Stadtprozelten überhaupt betreffen. Ein anderes Problem ist derweil gelöst.

Im Dezember haben die Gemeinden Wipfeld (Landkreis Schweinfurt), Eisenheim (Landkreis Würzburg), Nordheim, Mainstockheim, Albertshofen, ebenso wie die Städte Volkach und Dettelbach (alle Landkreis Kitzingen) den Antrag auf Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe der Unesco eingereicht, berichtete der Bayerische Rundfunk. Damit wollen die Gemeinden ihre historischen Fähren erhalten.

Vorschrift: Geschlossene Decks

Laut neuen, ab 2030 geltenden Sicherheitsvorschriften müssen Fähren dann über geschlossene Decks verfügen, mit Holzplanken abgedeckte offene Schiffskörper sind dann nicht mehr erlaubt. Für die Fährenbetreiber würde das millionenteure Um- oder Neubauten bedeuten.

Man sei mit der Interessengemeinschaft, die die bayerischen Gemeinden zu diesem Zweck gebildet haben, in Kontakt, sagt Helmut Wießner. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbands Mainhafen Wertheim, der seit Ende 2020 auch die bis dahin privat betriebene Fähre zwischen Mondfeld und Stadtprozelten übernommen hat. Beteiligt daran sind die Städte Wertheim und Stadtprozelten sowie die Landkreise Main-Tauber und Miltenberg.

An dem Welterbe-Antrag der bayerischen Fähren sei man aber nicht beteiligt, sagt Wießner. »Wir sind außerdem in Kontakt mit Fährenbetreibern in Baden-Württemberg«, so Wießner weiter. Neue Auflagen wolle man auf der politischen Schiene verhindern.

Er sei nicht sicher, ob die Verantwortlichen bei der Neugestaltung der Vorschriften die kleinen Fährenbetreiber wie am Main und am Neckar im Blick gehabt haben. Ob die Fähre in Mondfeld, die über ein stählernes Deck verfügt, von den neuen Vorschriften überhaupt betroffen wäre, habe man noch nicht bis ins letzte Detail geprüft. »Wir haben jetzt das Jahr 2022«, bis 2030 könne noch viel passieren, sagt Wießner. Man werde beobachten, was aus dem Welterbe-Antrag werde.

Lösen konnte der Zweckverband unterdessen aber ein anderes Problem: Ende 2021 konnte ein zusätzlicher Fährmann angestellt werden.

Damit ist ein Fährbetrieb seit Jahresbeginn auch an den Wochenenden wieder möglich.

scm