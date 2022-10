Mögliche Geruchsbelästigung erhitzt die Gemüter

Hundefutter: Vorerst keine Produktion am Wenkheimer Aubweg - Werbacher Gemeinderat lehnt den Bauantrag ab

Werbach 19.10.2022 - 15:27 Uhr 2 Min.

Worum es geht: Die Firma Seubert hatte in Wenkheim seit den frühen 1970er Jahren vorgefertigte Speisen für Hotel und Gastronomie hergestellt. Laut Bürgermeister Ottmar Dürr hat das Unternehmen zu Spitzenzeiten bis zu 80 Mitarbeiter beschäftigt. Der Produktionsstandort am Wenkheimer Aubweg liegt nominell in einem sogenannten Mischgebiet. Faktisch ist der jüngst aufgegebene Unternehmensstandort in der Siedlung rundum von Wohnbebauung umgeben, liegt zudem an einer nur schmalen Erschließungsstraße ohne Gehweg. Mit Stand der 1970er Jahr war das so in Ordnung - heute würde man deutlich höhere Anforderungen stellen. Die Firma Seubert ist nun in einen modernen Neubau in den Großrinderfelder Teilort Gerchsheim umgezogen.

Besonderes Futter

Für den alten Standort in der Wenkheimer Siedlung hat sich ein Pächter gefunden, der dort künftig gebarftes Hundefutter herstellen will. Dabei handelt sich um eine nicht unumstrittene jüngere Ernährungsphilosophie, bei der Hunde ähnlich wie Wölfe ernährt werden. Gebarftes Hundefutter besteht zu gut drei Vierteln aus rohem Fleisch, Innereien und Knochen, der Rest sind Obst und Gemüse. Die Nachbarn wollen das nicht

. Sie fürchten Geruchsbelästigungen und Lastwagen-Verkehr und hatten sich in der vorherigen Sitzung des Werbacher Gemeinderates Luft gemacht, auch eine Unterschriftenliste mit knapp 50 Anwohnernamen vorgelegt. Das Thema war von der Tagesordnung genommen worden.

Der Gemeinderat hatte dann mit dem Kreisbauamt und dem neuen Pächter eine Ortsbesichtigung vorgenommen - allerdings, ohne die Bürger zu beteiligen. Aus der Bauverwaltung hörte man jetzt am Dienstag, dass Geruchsbelästigung wohl nicht vorkommen würden, weil ausschließlich mit gefrorenem Fleisch hantiert werde.

Gemeinderat Axel Zwingmann zeigte sich irritiert, dass das Problem wohl schon seit einem halben Jahr unter dem Radar gäre und man nur »Minimalstes« wisse. Seiner infolge des Ortstermins gereiften Einschätzung werde es aber für die Anwohner nicht so bedrohlich werden, wie die es im Moment erwarteten.

Viele Auflagen

Es gebe viele noch nicht umgesetzte bauliche Auflagen, die die Bürger vor dem gefürchteten Lärm und Geruch schützen würden. Auch Gemeinderat Albrecht Rudolf sagte, er gehe davon aus, dass die Belastungen erträglich sein würden, denn der Betrieb sei an Recht und Gesetz gebunden.

Auf dieser Grundlage werde man sicher Lösungen finden können. Jetzt müsse man erst einmal schauen, was der Hundefutterproduzent geltend mache. Sicher sei, dass man die Bedenken der Bürger ernst nehme, sagte Rudolf.

Noch nicht alle Nachweise

Der neue Pächter hat laut Bürgermeister Ottmar Dürr derzeit noch nicht alle von ihm geforderten Nachweise beim Kreisbauamt vorgelegt. Wenn diese Unterlagen vorgelegt würden und Recht und Gesetz somit Genüge getan sei, dann sehe er keinen Grund, dem Unternehmer den Betrieb zu verwehren, sagte Dürr.

Den besorgten Bürgern versprach er, dass der Landkreis im Genehmigungsfall die Einhaltung aller gemachten Vorschriften eng überwachen werde. Eine Umwidmung des Areals in ein reines Wohngebiet lehnte er entschieden ab. »Ich sehe derzeit überhaupt keinen Grund, das bestehende Mischgebiet zurückzunehmen«, sagte Ottmar Dürr. Den zahlreich erschienen Bürgern schein das nicht genug. Unter anderem glauben sie nicht an die versprochene Kontrolle durch das Landratsamt. Schon immer habe es in der Produktion amtsbekannte Schwierigkeiten, unter anderem mit den Fettabscheidern gegeben.

Der Umgang der Behörden damit sei lax gewesen, hieß es von Bürgerseite. Bedenken gibt es auch, weil nicht klar ist, wie das Amt nach erst einmal erteilter Genehmigung mit möglichen Erweiterungswünschen des Pächters umgehen werde. Jetzt zunächst einmal hat der Werbacher Gemeinderat den Bauantrag einstimmig abgelehnt.

Es sei die einzige Möglichkeit, um an diesem Punkt gegebene Fristen zu wahren, sagte Bürgermeister Dürr. Es sei das Ziel aller, eine Nachfolgelösung für das Seubert-Areal zu finden. Bei erwartungsgemäß abflauender Wirtschaft werde man um jeden Gewerbesteuerzahler dankbar sein, sagte Dürr. Jetzt erst einmal sei der Bauherr am Zug und müsse weitere Nachweise bringen.

