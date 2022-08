Möbelhersteller Rauch baut in Freudenberg 100 Stellen ab

Nachfrage-Einbruch

Freudenberg 05.08.2022 - 11:01 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Rauch-Firmenzentrale in Freudenberg. Foto: Rauch Möbelwerke

Nach Aussage des 65-Jährigen, der erst im Juni als Sanierer zum Unternehmen gestoßen war, soll sich der Personalabbau vor allem auf Administration, Vertrieb und Technik beschränken. Dort werde gut ein Viertel der insgesamt 350 Stellen abgebaut, sagte Hribar der Redaktion. In dem Schreiben an die Mitarbeiter ist davon die Rede, dass "der Verwaltungs- und Overheadbereich inzwischen viel zu aufgebläht" sei.

Keine Kündigungen im Werk

Im Werk selbst soll es laut dem Geschäftsführer trotz Auslastungsproblemen keine Kündigungen geben. "Wir gehen davon aus, dass der Nachfrage-Einbruch wieder zu Ende geht und sich der Markt stabilisiert. Wir denken, dass wir im Werk mit dem Abbau von Zeitarbeitskonten und Kurzarbeit ab Herbst durchkommen", erläuterte der Manager. Er plant, ab der zweiten Septemberhälfte Kurzarbeit anzumelden.

Bei der Betriebsratsvorsitzenden Cornelia Miltenberger steht seitdem das Telefon nicht mehr still. "Wir befinden uns alle in einer Schockstarre", sagt sie. Dazu, dass die Stellenkürzungen so kurz vor den zweiwöchigen Sommer-Betriebsferien, die am Montag beginnen, publik gemacht wurden, sagt die 42-Jährige: "Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für eine solche Ansage. Das ist immer ein Stich ins Herz."

Urlaub statt Möbel

Rauch macht derzeit ein massiver Nachfrage-Einbruch zu schaffen. Während der Corona-Pandemie profitierte der Freudenberger Möbelhersteller noch von einer "Sonderkonjunktur", wie es Hribar formuliert. Die Menschen mussten zuhause bleiben. Viele richteten sich in dieser Zeit neu ein. Doch bereits im Geschäftsjahr 2020/21, das im Juni ablief, verzeichnete der Möbelhersteller nach Angaben des Geschäftsführers bei den Stückzahlen einen Rückgang um 25 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Manager mit einem weiteren Einbruch um 23 Prozent. "Das ist enorm viel. Jetzt fahren die Leute lieber in den Urlaub und keiner kauft mehr Möbel", sagt der 65-Jährige. Mit Zeitarbeitskonten allein sei gegen den Konjunktureinbruch nicht anzukommen. "Unser Anzug ist zu groß und muss leider zurechtgeschneidert werden auf die Unternehmensgröße, von der wir ausgehen, dass sie dauerhaft die richtige ist", betont Hribar.

1300 Mitarbeiter

Aktuell beschäftigt Rauch in seiner Möbelsparte laut Hribar rund 1300 Mitarbeiter. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass es schlussendlich zu 65 bis 70 betriebsbedingten Kündigungen kommt. Die übrigen Stellen versuche man mittels natürlicher Fluktuation, Rentenbrücken und dem Auslaufen befristeter Verträge abzubauen, erläutert er.

Der Konjunkturrückgang habe laut Hribar "gnadenlos die strukturellen Schwächen des Unternehmens aufgezeigt". Man sei zu optimistisch gewesen, dass es wie während der Sonderkonjunktur weitergehe, analysiert er. Jetzt komme es drauf an, mit Fingerspitzengefühl die richtige Ebene für diese Anpassung zu finden, beschreibt der Sanierer seine Aufgabe. Das Unternehmen baue jetzt Personal in der Größenordnung ab, wie es Mitarbeiter zu Zeiten der Sonderkonjunktur während Corona eingestellt habe, sagt der 65-Jährige.

Qualität statt Menge

Auch die Unternehmensstrategie will der Manager ändern: "Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man 100 Prozent in Deutschland produziert und im eher oberen Qualitätssegment mitspielen will, auf Menge, Menge und nochmals Menge zu setzen." Die Produktion ins Ausland zu verlagern, ist laut Hribar nicht geplant. Er sieht Made in Germany, die gute Produktqualität und die kurzen Lieferzeiten der Firma als Trümpfe an. In dem Informationsbrief an die Mitarbeiter kündigt der Manager außerdem "eine Vertriebsoffensive im In- und Ausland an, um verlorene Marktanteile zurückgewinnen".

Ein massives Qualitätsproblem hat der Geschäftsführer allerdings bei Materialfluss und Logistik ausgemacht. Seinen Angaben zufolge verlädt Rauch in Freudenberg täglich 35.000 Packstücke. "Es passiert zu häufig, dass ein Teil stehen bleibt, beim Spediteur falsch abgeladen wird oder man es nicht mehr findet", betont Hribar. Hier möchte er investieren, um die Zahl der Reklamationen zu verringern. Jedes Packstück soll künftig beim Ver- und Entladen gescannt werden, um es zurückverfolgen zu können.

Rohstoffpreise explodiert

Ein Grund für die schlechte wirtschaftliche Lage des Möbelherstellers macht der Manager auch an den enormen Preissprüngen auf der Einkaufsseite fest. "Die Preise für die Rohmaterialien, wie Beschläge und Spanplatten, die wir zukaufen, sind in den letzten zwei Jahren um 60 Prozent gestiegen. Wir konnten diese Preise wegen langfristiger Verträge aber nur sehr verzögert im Markt weitergeben", erklärt Hribar.

Als besonders extremes Beispiel zieht der Rauch-Geschäftsführer den Strompreis heran: Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Firma laut ihm schon sechs Millionen Euro mehr für Strom bezahlt, als geplant war. Für das laufende Geschäftsjahr geht Hribar von einer erneuten Steigerung um noch einmal sieben Millionen Euro aus.

Online viel Potenzial

Die Frage, wie er die Zukunftsaussichten des Freudenberger Traditionsunternehmens einschätzt, beantwortet der Geschäftsführer mit viel Optimismus: "Ich bin überzeugt, dass die Firma viel Potenzial hat. Es gibt etliche Bereiche, wo Rauch weiter ist als der Rest der Möbelbranche." Im Online-Bereich sei man bereits sehr gut aufgestellt.

Rauch liefert seine Kleiderschränke, Betten, Nachtkästen und Kommoden an Möbelhäuser, aber auch an große Onlineplattformen, wie Otto, Home24 und Wayfair. Hribar sieht vor allem beim Onlinehandel "national und international viele Potenziale, die es zu heben gilt". Dabei gebe es allerdings andere Anforderungen an Logistik und Verpackung, sagt er.

Dass die hohe Inflation die Kauflaune drückt, spürt der Freudenberger Möbelhersteller vor allem bei seinen günstigeren Produkten. Hier verzeichnet die Firma laut Hribar die größten Rückgänge: "Wenn der Sprit zwei Euro kostet, kann sich die Zielgruppe diese Produkte nicht mehr leisten."

Nach dem Betriebsurlaub kündigt der Geschäftsführer eine Betriebsversammlung mit detaillierteren Informationen zum weiteren Vorgehen an. "Es soll ein fairer Interessensausgleich und Sozialplan entstehen", betont er gegenüber der Redaktion. Hribar hofft, dass man sich bei den Verhandlungen mit dem Betriebsrat nicht über viele Monate verhaken werde. "Das hilft weder den betroffenen Mitarbeitern und dem Unternehmen schon gar nicht", sagt der 65-Jährige.

"Unternehmerische Fehlentscheidungen"

Die Betriebsratsvorsitzende gibt als Ziel aus, dass "der Interessensausgleich besser gemacht wird, als vor drei Jahren". Bereits 2019 wurde die leidgeprüfte Rauch-Belegschaft mit Personalabbau-Plänen konfrontiert. Damals war von 250 Stellenstreichungen die Rede. Die Mitarbeiter protestierten lautstark, verwiesen auf gut gefüllte Auftragsbücher und kostenlose Mehrarbeit, die sie seit Jahren für den Betrieb leisten. Wie heute war schon vor drei Jahren aus dem Betriebsrat von "unternehmerischen Fehlentscheidungen" zu hören.

Der Protest der Belegschaft trug 2019 offenbar Früchte: Möbelmarkt.de berichtete am 27. Mai 2019 von einer Einigung zum Stellenabbau bei Rauch. Nach konstruktiven Verhandlungen sei die Anzahl der zu kündigenden Vollzeitmitarbeiter auf 32 reduziert worden, heißt es in dem Bericht.

Boris Dauber