Modernste Ausbildung für die Pflegekräfte

Pflegeschule: Johanniter bauen im Hofgarten bis Ende 2023 neu - Altes Gebäude nicht mehr zeitgemäß - Auf Praxis wird großer Wert gelegt

WERTHEIM-HOFGARTEN 01.06.2022 - 12:22 Uhr 2 Min.

Hier entsteht die Zukunft des Johanniter-Bildungszentrums Wertheim, Schulleiter Stefan Dosch freut sich drauf.

Die Johanniter-Unfallhilfe gibt es in Deutschland seit 1952, sie ist als Verein aus dem Johanniter-Orden entstanden und engagiert sich unter anderem im Rettungsdienst, der ambulanten Pflege, im sozialen Bereich beispielsweise als Kita-Betreiber oder in der Flüchtlingshilfe.

Etwa 20 Mitarbeiter

In Wertheim sind die Johanniter insbesondere in der Aus- und Weiterbildung von Alten- und Krankenpflegern aktiv, außerdem bieten sie Erste-Hilfe-Kurse und einen Hausnotruf an, seit 2019 gibt es obendrein mobile Pflegedienste in Creglingen und Grünsfeld, wie Kreisvorstand und Schulleiter Stefan Dosch erklärt. Außerdem werden pädagogische Seminare von Bundesfreiwilligendienstleistern und FSJ-lern von Wertheim aus gesteuert. Etwa 20 Mitarbeiter sind in dem Gebäude in der Frankensteiner Straße beschäftigt, das 1989 als Zivildienstschule der Johanniter gestartet ist und seit Anfang der 1990er Jahre Pfleger aus- und weiterbildet - unter anderem zu Pflegedienstleitern.

Die werden dringend gesucht, weiß Stefan Dosch. Bis 2030 fehlen in Deutschland etwa eine halbe Million Pflegekräfte, schreibt das Ärzteblatt. »Konkurrenz auf dem Markt gibt es kaum«, sagt Dosch, alle suchten händeringend nach Personal - und Plätzen, um diese ausbilden zu können. Das jetzige Bildungszentrum für Pflegeberufe, das unter anderem in ein- und dreijährigen Ausbildungen Altenpfleger schult, ist mittlerweile zu klein und in die Jahre gekommen. »Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß«, sagt Dosch über das ehemalige Gästehaus des Diakonissen-Mutterhauses. Auch die Unterrichtsräume sind nicht mehr taufrisch. Die Zahl der Schüler hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. »Vor 15 Jahren waren es vielleicht 50, heute sind es 95 in drei Kursen«, so Dosch. Auch während der Corona-Pandemie seien die Schülerzahlen stabil geblieben. Weil der Trend nach oben zeigt, wird nebenan seit März an der Zukunft der Pflegeschule gebaut. Es entsteht ein moderner, dreigeschossiger Komplex mit zehn Einzelzimmern - mit Ausbaupotenzial.

Viele Schüler von außerhalb

»Mittlerweile kommen viele Schüler von außerhalb«, sagt Dosch, viele hätten außerdem einen Migrationshintergrund. »Zum Beispiel Au-pairs, die hierbleiben und sich für eine Ausbildung entscheiden.« Für die Pflege sei man dringend auf Kräfte aus dem Ausland angewiesen.

Auch altersmäßig seien die Schüler sehr vielschichtig, vom 15-jährigen Pflege-Azubi bis zum 60-jährigen Umschüler. Die Ausbildung ist angesehen: Zwei Mal schafften es in den vergangenen Jahren Teilnehmer aus Wertheim, unter die Top 20 der besten Pflegeschüler Deutschlands, erklärt Dosch nicht ohne Stolz. Manche der Ausbildungen werden auch von Arbeitsagentur oder Jobcenter gefördert, die Johanniter haben die entsprechenden Zertifikate dafür.

Moderne Unterrichtsräume

Wenn das neue Gebäude steht - Ende 2023 ist angepeilt - bieten sich den Pflegeschülern nicht nur moderne Unterkünfte, eine Kantine und Gemeinschaftsräume, sondern auch vier moderne Unterrichtsräume mit 60 bis 90 Quadratmetern Fläche. Vor allem auf Praxis wird großer Wert gelegt. »Acht oder neun Stunden Frontalunterricht geht gar nicht«, sagt Dosch. Deshalb gibt es als Herzstück auch ein sogenanntes Skills Lab: Die Schüler der Akut- und Altenpflege können hier praktisch üben, wie man Medikamente oder Infusionen richtet oder bei Krankenhauspatienten Sekret absaugt. Mit dem neuen Gebäude entsteht ein weiterer Baustein zu einem wahren Sozial-Campus im Hofgarten: In Sichtweite stehen das neue Wohnheim der Johannes-Diakonie Mosbach, die Evangelische Kita und das Wohnstift im Hofgarten - das in direkter Nachbarschaft zu den Johannitern auf dem Gelände des ehemaligen Mutterhauses der Frankensteiner Diakonissen einen Pflegeheim-Neubau errichtet.

Stefan Dosch will zur genauen Investitionssumme des neuen Schulungszentrums angesichts steigender Baupreise nicht ins Detail gehen, er spricht von einer »hohen einstelligen Millionensumme«, jedenfalls mehr als fünf Millionen Euro. Er hofft jetzt, dass die Preise nicht ins Unermessliche steigen - und es mit der Fertigstellung Ende 2023 tatsächlich auch klappt. Denn gut ausgebildete Pfleger werden gesucht. Dringender denn je.

MATTHIAS SCHÄTTE