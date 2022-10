Mobilitätszentrale am Wertheimer Bahnhof startet Anfang Dezember

Car-Sharing

MAIN-TAUBER-KREIS 06.10.2022 - 13:10 Uhr < 1 Min.

Das kündigte VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas am Mittwoch in der Aufsichtsratssitzung der VGMT an. Eine Woche vorher würden die Möbel für die vom Wertheimer Taxiunternehmen Stemmer betriebenen Mobilitätszentrale geliefert, gab sich Haas zuversichtlich, den Eröffnungstermin noch in diesem Jahr einhalten zu können.

Einheitliche App

Der Verleih des am Bahnhof in Wertheim stationierten E-Autos und der Pedelecs werde über eine einheitliche App der Firma Moqo gesteuert. Diese App komme bereits beim E-Auto-Verleih des Stadtwerk Tauberfranken in Igersheim zum Einsatz und könne auch für den Verleih des E-Autos in Külsheim genutzt werden. Wie es mit der am Bahnhof Lauda geplanten Mobilitätszentrale weitergeht, sei derzeit unklar, erläuterte Haas die derzeit noch völlige unklare Gebäudesituation.

