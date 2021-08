Mobilitätszentrale am Bahnhof Wertheim geplant

Land gibt Geld für Aufbau elektrischer Infrastruktur

Wertheim 03.08.2021 - 17:22 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Bahnhof Wertheim wird eine sogenannte Mobilitätszentrale bekommen. Das Land Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit rund 31000 Euro. Am Bahnhof sollen in Zukunft verschiedene Leistungen rund um das Thema Mobilität angeboten werden, unter anderem der Verleih von Elektroautos und E-Bikes. Foto: Gunter Fritsch

Wie das Verkehrsministerium Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte, sei ein entsprechender Förderantrag des Landkreises Main-Tauber jetzt positiv beschieden worden.

E-Fahrzeuge und E-Bikes

Außer am Bahnhof Wertheim wird auch am Bahnhof Lauda eine solche Mobilitätszentrale aufgebaut, an der es für Pendler möglich sein wird, zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln zu wählen. Dazu sollen am Wertheimer Bahnhof auch Elektro-Fahrzeuge und E-Bikes stationiert werden.

Damit die Mobilitätswende gelingen könne, müsse auch das Informationsangebot für Bürger über die unterschiedlichen Verkehrsmittel ausgebaut werden, ist Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann überzeugt.

Die neuen Mobilitätszentralen sollen deshalb individuelle Beratungsangebote anbieten, um verstärkt über die Beförderungsangebote des öffentlichen Personennahverkehrs, Verleihangebote für Elektroautos und E-Fahrräder, aber auch über die Verknüpfungsangebote der unterschiedlichen Mobilitätsangebote zu informieren, wird Hermann in der Pressemitteilung seines Hauses zitiert. Leistungen, die es in dieser Form bislang lediglich am Bahnhof der Tauberbahn in Bad Mergentheim gibt. Mit der Schließung des Servicecenters der Westfrankenbahn am Wertheimer Bahnhof hat das Gebäude weiter an Attraktivität verloren.

Kein Kiosk mehr

Fahrkarten können am Bahnhof in Wertheim nur noch auf dem Bahnsteig am Automaten oder in der Stadt in einem Reisebüro gebucht werden. Eine Fahrplanauskunft der Westfrankenbahn sucht man in der Bahnhofshalle vergeblich, selbst ein Kiosk, das hier vor nicht allzu langer Zeit noch Süßwaren und Getränke im Angebot hatte, ist inzwischen geschlossen. Die Voraussetzungen, am Bahnhof eine Mobilitätszentrale aufzubauen, sind trotzdem nicht die schlechtesten. So halten die Stadtwerke Wertheim auf dem Bahnhofsgelände, das inzwischen mit den Gebäuden der Stadtentwicklungsgesellschaft gehört, bereits eine Ladestation für E-Bikes vor.

Kein weiterer Ausbau

Gleich gegenüber des Bahnhofs befindet sich eine Ladesäule für zwei E-Autos auf dem Parkplatz an der ehemaligen Post. An einen Ausbau der vorhandenen Ladeinfrastruktur an diesem Standort sei derzeit allerdings nicht gedacht, sagt Christian Ernst, bei den Stadtwerken Wertheim für den Aufbau der Elektromobilität zuständig. Die Ladesäule gegenüber des Bahnhofs werde derzeit regelmäßig von E-Autofahrern genutzt.

Mit drei bis vier Ladevorgängen pro Tag gehöre sie zu den am meisten genutzten Säulen im Stadtgebiet. Um den öffentlichen Nahverkehr weiter zu stärken, hatte das baden-württembergische Ministerium für Verkehr im Sommer 2020 das Förderprogramm »Innovationsoffensive öffentliche Mobilität« aufgelegt. Dieses Programm sieht auch die Förderung sogenannter Mobilitätszentralen vor.

Neben der Beratung über Fahrkarten und deren Verkauf sollen auch Informationen zum Fahrrad- und Elektro-Pkw-Verleih angeboten werden. Ebenso soll es in Zukunft in Wertheim möglich sein, sich zu Carsharing-Angeboten, die Nutzung von Mietwagen und Taxen zu informieren und diese zu bestellen.

Ziel sei es, so wird Main-Tauber-Kreis-Landrat Christoph Schauder zitiert, an den beiden Standorten Wertheim und Lauda dem Fahrgast alle Dienstleistungen rund um den öffentlichen Nahverkehr auf Bussen und Bahnen aus einer Hand anzubieten. »Mit dieser Anschubfinanzierung können wir nun im nächsten Schritt auf die Verkehrsunternehmen und anderen Partner zugehen, um das weitere Vorgehen im Detail abzustimmen«, so Schauder wörtlich.

Start nicht vor Mitte 2022

Um E-Autos oder E-Bikes zum Ausleihen und entsprechende Lademöglichkeiten anzubieten, brauche es jeweils Kooperationspartner vor Ort, so Landratsamtssprecher Markus Moll. Mit einer Inbetriebnahme der neuen Mobilitätszentrale in Wertheim sei frühestens Mitte 2022 zu rechnen.

Gunter Fritsch

Stichwort: Mobilitätszentrale Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Main-Tauber-Kreis verfügt seit Ende Juli vergangenen Jahres über eine erste Mobilitätszentrale. Am Bahnhof in Bad Mergentheim können Zugreisende auf ein Elektroauto oder eines von zwei Pedelecs umsteigen, die sie jeweils mieten müssen. Getragen wird dieses Angebot vom Stadtwerk Tauberfranken und dem Carsharing-Verein Bad Mergentheim, die das E-Auto finanzieren. Buchbar sind E-Auto und E-Bikes über die Taubermobil-App. Die Pedelecs stehen am Bahnsteig und werden ebenfalls von einer privaten Firma gesponsert. Während das E-Auto rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gebucht werden kann, können die E-Bikes nur während der Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale ausgeliehen werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Beratungsangebot von Mitarbeitern der Westfrankenbahn, die über Reiseverbindungen auf der Schiene aber auch über Busverbindungen informieren. Ergänzt wird das Angebot über einen videobasierten Verkauf von Fahrkarten. gufi