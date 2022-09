Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mobiler Blitzer für Wertheim kostet knapp 70.000 Euro

Ersatz: Bisheriges Gerät nicht mehr zugelassen

Wertheim 13.09.2022 - 16:22 Uhr < 1 Min.

Stefan Kempf (Bürgerliste) stimmte gegen den Kauf des Blitzers, Manfred Busch (Freie Bürger) enthielt sich der Stimme.

Stefan Kempf (Bürgerliste) stimmte gegen den Kauf des Blitzers, Manfred Busch (Freie Bürger) enthielt sich der Stimme.

Das knapp 70.000 Euro teure Gerät wird das nicht mehr einsetzbare System Leivtec ersetzen, erläuterte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr dem Ausschuss.

Bis März 2021 war das mobile Geschwindigkeitsmessgerät »Leivtec XV 3« bei der Überwachung des Verkehrs in Wertheim im Einsatz. Nachdem es Zweifel an der Zuverlässigkeit des Geräts gegeben hatte, setzte die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mehrere Versuchsreihen an und entzog dem Kontrollgerät schließlich ab März vergangenen Jahres die Zulassung, erläuterte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr im Ausschuss die Zusammenhänge.

Keine »Wegelagerei«

Mohr machte deutlich, dass es überall auf der Gemarkung Kontrollstellen gebe, an denen man den Enforcement Trailer nicht einsetzen könne. Hier ergänze das neue Gerät Poliscan Speed-System FM 1 die stationäre Überwachung am Straßenrand. Die Geschwindigkeitsüberwachung gehöre zu den Pflichtaufgaben der Verkehrsbehörde, bestritt Mohr, dass es bei den Kontrollen um »Wegelagerei« handele, wie Stadtrat Stefan Kempf die verstärkten Kontrollen der Stadt bezeichnet hatte.

Wie wichtig Geschwindigkeitskontrollen seien, machte Mohr an einem Beispiel deutlich: Bei viertägigen Kontrollen seien jüngst mit dem Enforcement Trailer allein 500 Geschwindigkeitsverstöße ermittelt worden.

Für das Haushaltsjahr 2022 hatte der Gemeinderat 70.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts genehmigt. Das neue Gerät ergänzt nun den teilstationären Enforcement Trailer, der bereits seit Oktober vergangenen Jahres an den Straßen Wertheims steht und in sieben Betriebsmonaten 5500 Temposünder erfasste.

160.000 Euro Verwarnungs- und Bußgelder resultierten aus seinem bisherigen Einsatz, hatte Volker Mohr im Juli eine erste Bilanz gezogen. Die beiden Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte arbeiten mit der gleichen Aufzeichnungstechnik, so dass diese auch zwischen den Geräten austauschbar ist.

gufi